Rast BDP že od leta 2008 ni bila tako visoka, kar 5,3 odstotka je višja kot lani

Zadnje poročilo statističnega urada, v katerem so zajeti podatki prvih treh mesecev letošnjega leta, kaže, da se je bruto domači proizvod povečal. V letošnjem prvem četrtletju je za 5,3 odstotka višji kot v istem četrtletju lani. Kot opažajo statistiki, se je močno okrepilo domače trošenje.

Znova pospešek zunanjega povpraševanja

Potem ko sta izvoz in uvoz v prejšnjih dveh četrtletjih naraščala nekoliko bolj umirjeno, smo v prvem četrtletju letos znova zaznali pospešeno rast. Rasti sta bili na obeh straneh skoraj izenačeni: uvoz se je povečal za 8,8 odstotka, izvoz pa za odstotno točko manj, za 8,7 odstotka. Kljub nekoliko hitrejši rasti uvoza zunanje trgovinski presežek ostaja visok.

(Foto: Thinkstock)

Zaposlenost še narašča

Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju 2017 znašala 964.000 oseb in se je glede na isto četrtletje prejšnjega leta povečala za 2,6 odstotka. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v zdravstvu in socialnem varstvu, trgovini in v dejavnosti promet.

Letna rast cen maja 1,5-odstotna

Maja se je v Sloveniji nadaljevala rast cen življenjskih potrebščin. Inflacija na letni ravni je bila maja 1,5-odstotna, k višjim cenam pa so največ prispevali dražji naftni derivati in hrana. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale za 0,7 odstotka, še kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.

Kot ugotavljajo na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, gospodarsko rast spodbuja vedno več dejavnikov. Ob nadaljnji rasti izvoza, potrošnje gospodinjstev ter investicij v opremo in stroje se je namreč letos začela krepiti tudi gradbena aktivnost. Gospodarska rast je tudi tokrat presegla povprečje evrskega območja. Rast BDP je bila tako skladna s pričakovanji UMAR v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj, ki podobna gibanja pričakuje tudi v nadaljevanju letošnjega leta.

Povprečna 12-mesečna rast cen je bila maja 0,9-odstotna. Cene blaga so se maja na letni ravni v povprečju podražile za 1,4 odstotka, cene storitev pa za 1,7 odstotka. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 2,4 odstotka, cene poltrajnega blaga so v povprečju ostale nespremenjene, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,3 odstotka.

Maja so k letni inflaciji prispevali največ, in sicer 0,5 odstotne točke, dražji naftni derivati. Cene tekočih goriv so bile višje za 15,3 odstotka, dizelskega goriva za 8,1 odstotka in bencina za 6,9 odstotka.

K inflaciji so 0,4 odstotne točke prispevali tudi dražja hrana, in sicer predvsem meso, ki se je podražilo za 3,5 odstotka. Dražje je bilo mleko, sir in jajca (za 2,1 odstotka) ter sadje (za 11,7 odstotka).

Nekaj manj, 0,2 odstotne točke, so prispevale še višje cene obutve, ki je bila dražja za 7,5 odstotka. Letno inflacijo so za 0,1 odstotne točke ublažile nižje cene oblačil, ki so bila cenejša za 2,5 odstotka.

Višje cene sadja

Na mesečni ravni pa so k inflaciji 0,4 odstotne točke prispevale višje cene sadja, ki je bilo v primerjavi z aprilom dražje za 26,6 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene oblačil in obutve (za 1,4 odstotka), počitniških paketov (za 3,6 odstotka), storitve v skupini restavracije in hoteli (za 0,9 odstotka) ter druge podražitve.

Mesečno inflacijo so za 0,1 odstotne točke ublažile nižje cene telefonskih in telefaks storitev, ki so se pocenile za 2,8 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo cen v EU, je bila maja v Sloveniji prav tako 1,5-odstotna, medtem ko je bila mesečna rast cen 0,7-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna.

Blago se je maja na letni ravni podražilo za 1,3 odstotka, storitve pa za 1,9 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 2,5 odstotka.

Letna stopnja inflacije v državah članicah monetarne unije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila aprila sicer 1,9-odstotna, v državah članicah EU pa dvoodstotna.