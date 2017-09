Kako postati zvezda podjetništva? Kako pospešiti svojo kariero?

Na Visoki poslovni šoli ERUDIO razumemo kaj je podjetništvo in kaj pomeni biti podjetnik

Kaj pravzaprav danes pomeni »biti podjetnik«?

- lahko pomeni garanje

- lahko pomeni odrekanje

- lahko pomeni slabši spanec

- lahko pomeni vse od naštetega in še kaj ...

Program se izvaja na eni lokacij, kakor tudi online.

Zagotovo pa pomeni tudi:

- izjemno zadovoljstvo ob delu

- uspeh

- prepoznavnost

- finančno neodvisnost

- kreativnost

- samostojnost

- ali pa kar vse navedeno, pa še tisoč drugih dejavnikov, večjih in manjših zadovoljstev...

Da bo povsem jasno: podjetnik vpliva na razvoj družbe kot celote, vseh njenih sestavnih delov, in infrastrukture, ki nam zagotavlja človeka dostojno življenje.





Podjetnik vpliva na vse!

Visoka poslovna šola ERUDIO vas s programom Podjetništvo in mednarodno poslovanje pripravi za doseganje in doživljanje vseh zgoraj navedenih točk.

In to uspešno!

Ker podjetnik vpliva na vse, mi vplivamo na podjetnika - naučimo ga vseh pomembnih znanj, ki so potrebna za uspešno in družbeno odgovorno vodenje in upravljanje podjetja (malih, srednje velikih, velikih, največjih). Na Visoki poslovni šoli ERUDIO soustvarjamo profil ljudi, katerim je vrhunsko in odgovorno vodenje podjetja želja in poslanstvo.

Mediji nam vsakodnevno poročajo o pomenu bruto družbenega produkta, o finančni krizi, o kreditnem krču, o slabih naložbah, bankrotih držav, družb…

In če se med dnevne novice prikrade naslov, ki nas želi seznaniti z uspehi kakega podjetja, je takšni novici po navadi namenjena manjša pozornost, kot pa bi si jo le ta zaslužila. Povedano krajše; brez uspešnih podjetij bo težko preživeti, pa če sprejemamo še tako stroge ukrepe, delamo do stotega leta, varčujemo do onemoglosti in zmanjšujemo porabo do negativnih zneskov. In uspešna podjetja vodijo podjetniki. Ali pa jih vsaj ustanovijo in predajo v vodenje direktorjem, medtem ko sami ustanavljajo naslednje podjetje ali pa zgolj uživajo v doseženih uspehih.

Pa da ne bomo pristranski; tovrstnih znanj ne učimo le podjetnikov, temveč tudi vse ostale, katerih želja in poslanstvo je vodenje podjetij (javnih in zasebnih). In to uspešno vodenje podjetji !

Navedeno predstavlja večni evolucijski krog, ne samo poslovnega sveta, temveč sveta v celoti. Kajti, kot smo že povedali, podjetniki dirigirajo simfoniji uspeha, orkester pa so vsi ostali.

Pri nas na ERUDIO šolamo podjetnike. Take, ki to že so in ostale, ki to še bodo. In jih poleg tega naučimo še pravil mednarodnega poslovanja. Uspešno podjetje in podjetnik sta namreč vse bolj odvisna od poslovanja v mednarodnem okolju. Danes, jutri in pojutrišnjem.

Želimo vas naučiti predvsem tistih znanj, ki vam bodo pomagala izkoristiti naravni potencial, in ki bodo oplemenitila vaše obstoječe podjetniške ideje. Pokazali vam bomo hitrejšo pot v mednarodni poslovni svet. In ne nazadnje potrudili se bomo, da se boste v procesu izobraževanja tudi spoznavali, družili in izrazili svojo individualnost.

GRADIMO USPEŠNE, PRODORNE IN ODGOVORNE PODJETNIKE IN VODJE!

Visoka poslovna šola ERUDIO

Program Podjetništvo in mednarodno poslovanje.

