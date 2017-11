Kako radodarni so naši milijonarji?

Več kot jesti in piti ne moreš, pravi eden od milijonarjev z lestvice 100 najbogatejših Slovencev, in dodaja, da je lepo deliti premoženje z drugimi. Pa ga slovenski bogataši res delijo? Komu namenjajo denar? Najbogatejša Slovenca, zakonca Login, sta, kar v tujini zelo premožni pogosto počnejo, ustanovila dobrodelno fundacijo. So pa nekateri do dobrodelnosti bogatašev tudi zadržani.