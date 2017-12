Kako se bodo potrošniki prilagodili omejitvam nedeljskega dela trgovin?

V prihodnjih dneh bo znano, ali bo obveljal dogovor med trgovci in sindikalisti o nedeljskem delu trgovin in višjih plačah zaposlenih za delo ob nedeljah, ali pa bo politika to vprašanje uredila s posebnim zakonom. Potrošniki se bomo v vsakem primeru morali prilagoditi, do takrat pa bodo trgovine ob nedeljah odprte in nabito polne.