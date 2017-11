Kako se počuti ženska na vrhu top menedžerk na Kitajskem? 'Osamljena'

Obešenec 3.11.2017

Tarot karta Obešenec kaže na moč žrtvovanja. Soočiti se moramo z ljudmi, ki so negativni. Ujeti smo v njihove in lastne predsodke. Odmaknjenost zelo lepo vpliva na vas in čas je, da si priznate, da ste za svoje napake odgovorni tudi sami.