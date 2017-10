6 jabolk spora med Madridom in Barcelono: Kaj moti Katalonce in zakaj jim Madrid ne pusti na svoje

(Foto: AP)

Razprtije med Barcelono in Madridom, ki danes na voliščih dosegajo vrelišče, imajo dolgo zgodovino. Poskus odcepitve ni prvi, da pa je tokrat prišlo celo do nasilnih situacij, pa je po mnenju številnih analitikov kriva španska vlada. Ta naj bi Barceloni predolgo na vse pobude odgovarjala le z "ne".

Jabolka spora - KATALONIJA:

1. katalonska vlada, ki jo vodi Carles Puigdemont, meni, da ima Katalonija moralno, ekonomsko, kulturno in politično pravico do samoodločbe.

2. Katalonci menijo, da Madridu samo dajejo, v zameno pa dobijo le malo;

- Katalonci namreč iz skupne blagajne dobijo približbo 12 milijard evrov manj kot vanjo vplačajo, na drugi strani pa na primer Andaluzija iz državne blagajne dobi okoli 10 milijard več kot vanjo vplača;

- pomemben vir katalonskega zaslužka je turizem, Barcelono je samo lani obiskalo 18 milijonov turistov. Katalonci menijo, da preostalega dela Španije ne potrebujejo;

3. odnose je še zaostrila gospodarska kriza, saj Katalonci menijo, da so napake delali v Madridu, plačali pa so jih v Barceloni;

- ena od posledic naj bi bila, da je stopnja brezposelnosti v Kataloniji 19-odstotna, kar je le malo pod 21-odstotnim državnim povprečjem;

4. Katalonci oblastem v Madridu še niso odpustili, da so leta 2006 oklestile katalonsko avtonomnost.

Kako zelo Katalonci želijo na svoje?

V zadnji raziskavi pred referendumom so ugotovili, da sicer kar 70-odstotkov ljudi želi priložnost, da glasujejo na referendumu.

A glede tega, kako bi glasovali, niso enotni. Za neodvisnost naj bi glasovalo okoli 40 odstotkov tistih, ki bi šli na volišča.

Zakaj takšen razkorak? Večina Kataloncev je zelo enotna, da želi, da se vprašanje odcepitve zapre za vse večne čase - tako ali drugače.

Rezultat referenduma je za katalonske oblasti zavezujoč. V primeru zmage zagovornikov odcepitve, bi morali samostojnost razglasiti v 48 urah.

Jabolka spora - MADRID:

Zakaj so v Madridu proti katalonski samostojnosti?

5. V Madridu referenduma ne priznavajo. Sklicujejo se na špansko ustavo iz leta 1978, ki ne predvideva pravice do samoodločbe.

6. Politika se opira tudi na odločitev ustavnega sodišča, da je referendum neustaven.

- Vlada v Madridu je te dni uporabila vsa sredstva, da referendum ustavi, ne pa tudi 155. člena ustave, ki vladi omogoča, da Kataloniji odvzame avtonomnost. A to bi le še prililo olja na ogenj.

- Kataloniji Madrid ponuja nekaj več denarja in nekaj več avtonomnosti. Analitiki pričakujejo, da se bo to po referendumu tudi zgodilo. Katalonski premier je že včeraj dejal, da je potrebna mediacija med obema stranema - ne glede na to, kako se razplete referendum.