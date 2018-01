(Foto: Thinkstock)

Evropska organizacija za varstvo potrošnikov (Beuc) je ta teden v Bruslju opozorila, da že devet let zaman poziva k ukrepanju proti zavajajočim oznakam o hranilni sestavi živil. Oznaka "bogati z vlakninami in vitaminom D" za kosmiče, polne sladkorja, zavaja, da je živilo precej bolj zdravo, kot je v resnici, ponazarjajo.

Beuc in enajst njenih članic, med njimi tudi Zveza potrošnikov Slovenije, so ta mesec sprožile kampanjo proti številnim zavajajočim oznakam in pozvale Evropsko komisijo, naj hitro ukrepa za zagotovitev ustreznih oznak o hranilni sestavi živil.

Zavajajoče označevanje ugotavljajo v glavnem pri mlečnih izdelkih, ki vsebujejo veliko sladkorja, a tudi mineralov in vitaminov. Opozarjajo tudi na kosmiče za otroke, polne sladkorja, ki zavajajo "z železom in cinkom za boljši razvoj", ter na čokolado v prahu s 75 odstotki sladkorja, ki naj bi krepila spomin in osredotočenost.

"Kdo bi si mislil, da je v kosmičih za zajtrk, bogatih z vlakninami in kalcijem, v resnici tretjina sestavin sladkor?" ponazarja generalna direktorica Beuc Monique Goyens in poudarja, da so takšne zavajajoče oznake nesprejemljive.

"V času, ko je v Evropi vse več debelosti, bi morali potrošniki na embalaži dobiti zaupanja vredne informacije," še opozarjajo v Beuc. To je po navedbah organizacije mogoče zagotoviti le z ustreznim označevanjem hranilne sestave, zato je skrajni čas za ukrepanje EU.

EU je ustrezen model označevanja obljubila leta 2006. Evropska komisija naj bi ga objavila leta 2009, vendar devet let pozneje še ni sledi o njem. Lani poleti je Evropski parlament celo sprejel nezavezujočo resolucijo za popolno odpravo oznak o hranilni sestavi, stanje povzemajo v Beuc.

Organizacije za varstvo potrošnikov zdaj čakajo na poročilo Evropske komisije v povezavi s tem vprašanjem, ki naj bi bilo objavljeno v tem letu.