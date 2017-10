15 ponudnikov. Kdo bo za 20 milijonov evrov izvedel pripravljalna dela za drugi tir?

Danes se je iztekel rok za prijavo na razpis za pripravljalna dela za drugi tir, ki ga je direkcija RS za infrastrukturo na pobudo potencialnih ponudnikov zaradi kompleksnosti projekta enkrat že podaljšala. Kot so sporočili z ministrstva, so prejeli 15 ponudb, razkrili pa so tudi ponujene cene za dela, za katera so sami ocenili, da naj bi stala okoli 20 milijonov evrov.

Izgradnja dostopnih cest je nujen pogoj za začetek gradnje novega tira med Divačo in Koprom. Predvidena trasa med drugim poteka prek Kraškega roba, ki ga bo prečkala z več predori, večina portalov predorov pa bo v strmih, ozkih in težko dostopnih grapah na redko poseljenem območju s slabo lokalno cestno infrastrukturo.

Ceste bodo asfaltne in morajo biti tako zgrajene do začetka izvajanja del pri gradnji predorov in večjih premostitvenih objektov. V času gradnje železnice se bodo uporabljale za dostop do gradbišč predorov, viaduktov, mostov ter trase samega tira, po izgradnji drugega tira pa bodo ustrezno urejene in bodo namenjene dostopu do portalov predorov in vodohranov za potrebe vzdrževanja, v primeru nesreče na drugem tiru bodo intervencijske poti za potrebe reševanja iz predorov, obenem pa bodo namenjene lokalnemu prebivalstvu za dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih bo drugi tir prekinil.

Del ene od dostopnih cest bo urejen v kolesarsko stezo, ki poteka po opuščeni železniški progi Kozina-Trst, izhaja iz razpisa.

Izbrani izvajalec bo moral ceste zgraditi v 12 mesecih od uvedbe v delo. Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (Cef).