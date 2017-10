Ker si lahko vsak korak obarvamo po svoje …

Na čudovito dopoldne so na iskrivem plesišču hotela Antiq v centru Ljubljane Deichmann plesalci Artur, Rosana, Leja in Maruša skočili v novo modno sezono, ki jo bodo zaznamovali nezamenljivi visoki škornji, ki segajo nad koleno in nizki škornji s pridihom glamurja, salonarji s koničastim sprednjim delom in ozkimi ali modnimi kockastimi petami, superge s platformo in univerzalni gležnjarji, ki tudi to jesen predstavljajo nepogrešljiv kos v omari. Ljubiteljice bolj izrazitih kosov pa bodo posegle po rokovskih gležnjarjih v črnih odtenkih, ki jih krasijo zakovice, zaponke, rese ali veliki kristalčki, in tako svojemu videzu dodale piko na i. Moški se bodo to sezono navdušeno spogledovali s škornji v puščavskih odtenkih in elegantnejšimi kosi z višjim modelom na vezalke pa tudi modnimi škornji Chelsea.

V zaključni del predstavitve modnih trendov za prihajajočo jesen in zimo nas je popeljal zmagovalec šova Slovenija ima talent 2015, plesni virtuoz Jernej Kozan, s katerim je Deichmann posnel vrsto zanimivih plesnih videov, usmerjenih na jesen.

Tudi tokrat so zbrane modne poznavalke in poznavalci (modni novinarji in blogerji) ocenjevali predstavljene čevlje in torbic. Med čevlji so jih najbolj navdušili drzni rokovski gležnjarji z zakovicami, na drugo mesto so se zavihteli modri salonarji s tanko peto, tretje mesto pa osvojili žametni nizki škornji z avantgardnim šivom. Med torbicami je največ občudovanja požela elegantna torbica v barvi pudra. Nesporni zmagovalec med predstavljenimi moškimi modeli pa … Chelsea gležnjarji v temno modrem odtenku.

Številčno obiskan jesenski brunch je ponovno dokazal priljubljenost znamke Deichmann med modnimi poznavalci in začrtal korak novim jesenskim podvigom.

