Kitajci bodo v mariborsko letališče vložili 660 milijonov evrov

Iz družbe SHS Aviation se s podrobnejšimi pojasnili še niso oglasili, novico o tako visokem vložku sta javnosti sporočila mariborski župan Andrej Fištravec in njegov svetovalec Marko Kovačič.

"Danes je velik dan za Maribor in celotno regijo, saj pravkar v Budimpešti poteka podpis pogodbe o 660 milijonov visokem vložku v izgradnjo infrastrukture letališča Maribor," je na novinarski konferenci dejal Fištravec.

Kot je povedal, se s tem potrjuje pravilnost njihove usmerjenosti v iskanje poslovnih partnerjev s hitro rastočih trgov, ki bi našli svoje priložnosti v regiji in celotni Sloveniji. Ob tem je spomnil še na druge velike letalske posle, med drugim slovenskega letalskega poslovneža Iva Boscarola, ki je prav tako v madžarski prestolnici sklenil nekaj pomembnih poslov.

"Razvoj letališča poteka po načrtovanih korakih. Naslednji korak je izdelava državnega prostorskega načrta za podaljšanje letališke steze, ki bo po obljubah infrastrukturnega ministrstva končana do konca marca naslednje leto in je temelj za vse investicije, ki bodo temu sledile," je dejal župan in poudaril dobro sodelovanje z državno stranjo. Ob tem je izrazil upanje in poudaril veliko zavezo države, da pospeši nekatere postopke, pri sprejemanju prostorskega načrta.

Kovačič je pojasnil, da je do današnjega podpisa v Budimpešti prišlo v sklopu več drugih sklenjenih dogovorov med predstavniki kitajske vlade in različnih držav vzhodne in srednje Evrope.

O tem, da je skupna vsota investicije na letališču iz sprva predvidenih dobrih 300 milijonov na 660 milijonov evrov narasla, je dejal, da je takšne potrebe pokazala študija investitorja.

Po njegovih besedah je China State Construction Engineering Corporation eno največjih gradbenih podjetij na svetu, ki je v državni lasti s sedežem v Pekingu. Doslej so zgradili kar tri četrtine vseh kitajskih letališč, veliko imajo tudi izkušenj z gradnjo visokih stolpnic.

"Za nas je to velik trenutek, saj bo s podpisom pogodbe s tako velikim partnerjem pomenila ogromno promocijo. Mariborsko letališče bo v Evropi in Aziji v prihodnje prepoznano kot nišno letališče s potniškimi in tovornimi povezavami na Kitajsko," je dejal Kovačič in dodal, da ima SHS Aviation nekaj lastnega kapitala, preostanek nameravajo pridobiti pri bankah.

Kovačič ni znal natančno pojasniti, ali gre za zavezujočo pogodbo ali zgolj za pismo o nameri, saj je veliko odvisno od uresničitve državnih zavez za čim hitrejšo spremembo prostorskega načrta, meni pa, da gre vseeno za precej bolj obligatorno pogodbo, v kateri so zelo natančno opredeljene zaveze in finančni pogoji obeh strani.

Je pa Fištravec zato odločno zatrdil, da tega posla ne bi bilo, če ne bi bilo njihovih aktivnosti, tudi številnih poti na Kitajsko, ki jim jih v javnosti velikokrat očitajo.

Vlada je nedavno sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za mariborsko letališče ter imenovala delovno skupino za pripravo slednjega. Spremembe načrta med drugim vključujejo podaljšanje letališke steze iz 2500 na 3300 metrov, širitev letališke ploščadi, območje za razledenitev letal ter območje za posodobitev in razvoj letališke infrastrukture.