Kitajci so Outfit7 že prodali novemu lastniku

Podjetje Outfit7, ki sta ga ustanovila Slovenca Iza in Samo Login, po poročanju spletnega portala revije Forbes dobiva novega lastnika. Potem ko je bila družba 20. januarja prodana kitajskemu investitorju United Luck Group Holdings, naj bi ta štiri dni pozneje podpisal namero o prodaji s prav tako kitajsko družbo Jinke.

Zakonca Login kljub prodaji ostajata v podjetju. (Foto: Tania Mendillo)

Po poročanju Forbesa naj bi se kitajska družba Zhejiang Jinke Entertainment Culture, katere osnovna dejavnost je sicer proizvodnja peroksidov in drugih kemikalij, že konec lanskega leta zanimala za nakup družbe, ki je zaslovela z aplikacijo Talking Tom.

Outfit7 so nato, kot so 20. januarja za časnik Delo potrdili predstavniki podjetja Outfit 7 Investments, za milijardo dolarjev prodali skupini United Luck. Vsaj toliko pa naj bi znašala tudi kupnina, ki so jo pripravljeni plačati novi lastniki.

Ozadje poslov ni znano, Forbes pa dodaja, da je Jinke že januarja napovedal nakup desetodstotnega deleža United Lucka, in sicer za zgolj 5000 dolarjev. Načrt naj bi šel skozi.

Prodaja Kitajcem naj bi prinesla tudi kadrovske spremembe. Samo Login ostaja direktor podjetja, za novega predsednika upravnega odbora je podjetje imenovalo Žigo Vavpotiča, za novega glavnega izvršnega direktorja pa Jureta Preka. Oba sta bila že prej zaposlena v podjetju.

Poleg tega sta, kot navajajo, v vodstvu podjetja tudi dva Kitajca. Iza Login pa je na profilu Linkedin navedla, da je svetovalka uprave.