Kitajska postaja eden od treh agrokemičnih oligarhov

Moč v agrokemičnem poslu se vse bolj koncentrira v nekaj družbah in z njimi povezanih državah. In kot kaže, bodo sektor v bližnji prihodnosti obvladovale zgolj tri – ZDA, Nemčija in Kitajska. Da je tudi slednja igralka, na katero je treba računati, je dokončno postalo jasno, ko je proizvajalec kemikalij in umetnih gnojil za kmetijstvo ChemChina, ki je v lasti države, napovedal prevzem švicarskega proizvajalca semen in pesticidov Syngenta. Posel je vreden 43 milijard ameriških dolarjev (40 milijard evrov), v minulih tednih pa je dobil zeleno luč tako ameriških kot evropskih regulatorjev.



Doslej največji kitajski nakup v tujini je za državo, ki se trudi nahraniti 1,3 milijarde prebivalcev, pravzaprav logičen korak. Obdelovalnih površin ni dovolj, zato bi radi z vpeljevanjem gensko spremenjenih organizmov (GSO) izboljšali donosnost.

Kitajska je že zdaj največja uvoznica soje in sedma največja uvoznica koruze. S širjenjem srednjega razreda in s tem povezanim izboljševanjem socialnega položaja prebivalcev se povečujejo njihove zahteve, kar se kaže tudi v prehranjevalnih navadah. Tako je poskočila poraba mesa in mlečnih izdelkov, trend pa se bo nadaljeval tudi v prihodnje.





Kitajska želi tudi z uvajanjem GSO izboljšati donosnmost svojih kmetijskih površin. (Foto: Thinkstock)

Kitajska bo torej – kot vse kaže – postala ena od vodilnih proizvajalk GSO na svetu. Če regulatorji ne bodo pritisnili na rdečo luč, pa se obetata še dva podobna posla: združitev Bayerja in Monsanta ter DuPonta in Dow Chemicala. Ko se bo to zgodilo, bomo v sektorju, kjer se obračajo milijarde in kjer je dovolj denarja, da lahko vplivajo tudi na vladne odločitve, dokončno dobili vladavino peščice – oligarhijo.