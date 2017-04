Ključna naloga Agrokorjevega pooblaščenca dogovor z dobavitelji

Vlada naj bi pooblaščenca po poročanju hrvaških medijev imenovala že zgodaj zjutraj na izredni seji, predlog pa v potrditev takoj poslala zagrebškemu sodišču, pristojnemu za gospodarske zadeve. V zadnjih dneh se je v medijih pojavljalo nekaj imen, a konkretnejših informacij ni. Naj bi bil pa sanator največjega hrvaškega gospodarskega sistema, ki ga je skozi leta tudi s pomočjo države zgradil Ivica Todorić, vendarle hrvaški državljan.

Kmalu zatem se bo hrvaški premier Andrej Plenković v spremstvu pristojnih ministrov najprej sestal s predstavniki največjih dobaviteljev, nato pa bodo v Banske dvore prišli še predstavniki bank upnic Agrokorja na čelu z ruskima bankama Sberbank in VTB.

Iskanje skupnega jezika med dobavitelji in bankami je ena ključnih nalog hrvaške vlade in bo eden prvih izzivov izrednega pooblaščenca. Dobavitelji so namreč z izjemo kruha konec tedna ustavili dobave Konzumu.

Dobavitelji so z izjemno kruha ustavili dobave Konzumu. (Foto: POP TV)

Predpogoj za vse je čimprejšnji dogovor o likvidnostnem posojilu za sistem Agrokor, ki je samo dobaviteljem dolžan okoli dve milijardi evrov, skupne obveznosti koncerna pa naj bi dosegale celo okoli šest milijard evrov. Posebne rešitve bo verjetno treba najti tudi za nakopičene terjatve dobaviteljev.

Kako bo potekalo prestrukturiranje Agrokorja po minuli teden sprejetem zakonu o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, je težko napovedati. V vsakem primeru pa so težave koncerna pretresle tudi regijo.

Srbske in bosansko-hercegovske oblasti so že napovedale, da se bodo z namenom zaščite lastnih dobaviteljev aktivno vključile v proces, tudi slovenske pa v strahu za usodo največjega slovenskega trgovca Mercator in domače dobaviteljske verige že pretresajo možne rešitve.