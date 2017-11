Kmetijsko-gozdarska zadruga Krpan v stečajnem postopku

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes nad Kmetijsko-gozdarsko zadrugo (KGZ) Krpan začelo stečajni postopek. Vodstvo zadruge je sprva predlagalo prisilno poravnavo, a predloga nato ni dopolnilo in je tudi samo predlagalo stečaj. Zadruga ima na Notranjskem 30 trgovin in delavcem več mesecev ni izplačala plač.

Stečajni upravitelj je Sašo Drobnak, upniki pa lahko svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice prijavijo do vključno 27. februarja, kaže danes na spletni strani Ajpesa objavljen sklep sodišča.

KGZ Krpan, ki sta jo vodila direktor Robert Urleb in predsednik upravnega odbora Iztok Novak, je oktobra vložila predlog za prisilno poravnavo. Sodišče jo je pozvalo k dopolnitvi predloga, a tega v roku ni storila; sodišče je obvestila, da ji ni uspelo pridobiti vseh zahtevanih dokumentov, in predlagala, da sodišče začne stečajni postopek.

Zadruga ima na Notranjskem 30 trgovin in delavcem več mesecev ni izplačala plač. (Foto: Kanal A)

Police trgovin vse bolj prazne, 110 delavcev že več mesecev ni prejelo plač

Za stečaj so se že pred vložitvijo predloga za prisilno poravnavo zavzeli v sindikatu delavcev trgovine pri ZSSS. Kot je oktobra povedal generalni sekretar sindikata Ladislav Rožič, ima zadruga, ki je v lasti okoli 230 kmetov, težave z dolgovi. Ker ne plačuje upnikov, so police 30 trgovin na Notranjskem vse bolj prazne, približno 110 delavcev več mesecev ni prejelo plač. Zadruga ima blokirane račune, nad njenim premoženjem imajo hipoteke banke.

KGZ Krpan je v stečaju. (Foto: POP TV)

Iz Obalne sindikalne organizacije, ki je del konfederacije sindikatov KS 90, so danes sporočili, da so že septembra odgovorne v zadrugi pozvali, naj odpravijo kršitve delovne zakonodaje glede izplačil plač, sicer da "zadruga nima nobene prihodnosti".

"V Obalni sindikalni organizaciji - KS 90 smo 'zadovoljni', da je delodajalec končno doumel, da te 'luči' (na koncu tunela) že dolgo časa ne vidi nihče več in da je končal agonijo delavcev in delavk, ki jim poleg plač od avgusta 2017 dolguje še regres za letni dopust za leto 2017," so zapisali.

Dodali so, da od stečajnega upravitelja pričakujejo, da bo v najkrajšem možnem času prevzel posle in organiziral sestanek z vsemi zaposlenimi in socialnimi partnerji ter da bo storil vse, da bodo odgovorni za trenutno stanje odgovarjali in v stečajnem postopku ne bodo izenačeni z ostalimi prednostnimi upniki. V sindikatu tudi pričakujejo spremembo zakonodaje, da delavci ne bi bili "odvisni samo od dobre volje delodajalcev" in da bi bili ustrezno zavarovani. Zadruga je imela po navedbah sindikata konec lanskega leta 161 zaposlenih.

Po poročanju Radia Slovenija je precej zaposlenih v zadnjem času dalo odpoved, številne od njenih trgovin so zaradi praznih polic svoja vrata že zaprle. Prebivalci si po navedbah radia želijo, da bi stečajni upravitelj razumel, da so od obratovanja trgovin življenjsko odvisni, na Blokah je na primer prodajalna zadruge edina živilska prodajalna v občini, in da bo poiskal najemnike.