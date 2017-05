Ko garažne ideje dobijo priložnost med velikimi igralci

Na svečanem zaključku prvega dne mednarodne konference PODIM v Mariboru so razglasili tudi Slovenski start-up leta 2017. Ta naziv je dobilo podjetje VIAR. Z nagrado organizatorji izpostavijo in nagradijo podjetja in njihove ekipe, "ki so s svojo vztrajnostjo, globalnimi dosežki ter drzno razvojno vizijo zgled v domačem in globalnem start-up okolju".

Za naziv se je potegovalo šest startupov, in sicer tri podjetja v najzgodnejši fazi razvoja iz tekmovanja Startup Slovenija ter tri podjetja, ki so jih nominirali aktivni deležniki slovenskega startup ekosistema.

Podjetje VIAR je razvilo spletno platformo, ki poenostavlja ustvarjanje vsebine v virtualni resničnosti. Platforma omogoča, da uporabniki, ki so slabše tehnično podkovani, brez programiranja v virtualni resničnosti ustvarijo privlačne interaktivne zgodbe in jih objavijo v svojih aplikacijah, na spletnih straneh ali družbenih omrežjih, so zapisali v obrazložitvi nagrade. Po objavi pa Viarjeva vgrajena analitična orodja spremljajo uporabo ter obnašanje uporabnikov. "Njihove produkte uporabljajo podjetja kot so Disney, Microsoft, Samsung in Bosch, vse od Združenih držav Amerike do Nove Zelandije," so zapisali v ekipi konference PODIM.

Podjetje Viar bo za nagrado prejelo osebno svetovanje partnerja elitnega ameriškega pospeševalnika 500 startups Marvina Liaoa ter paket Pioneers Festivala na Dunaju.



Pri izboru slovenskega startupa leta komisija ocenjuje, ali je podjetje uspešno potrdilo vrednost svojih produktov na trgu, ali podjetje vodi kompetentna, predana in dobro organizirana ekipa z jasno vizijo in komplementarnimi znanji in izkušnjami ter ali ima podjetje potencial za uspešno poslovanje in rast.



Z nagrado slovenski startup leta želijo ključni deležniki slovenskega startup ekosistema izpostaviti in nagraditi podjetja ter njihove ekipe, ki so s svojo vztrajnostjo, globalnimi dosežki ter drzno razvojno vizijo zgled v domačem in globalnem startup okolju, so še zapisali v iniciativi Startup Slovenija, ki skupaj s partnerji organizira konferenco Podim.



V lanskem letu je nagrado slovenski startup leta prejelo podjetje Nizkocenovci. V slednjem razvijajo tehnološko platformo GoAvio za povezovanje nizkocenovnih letov z železniškimi in avtobusnimi prevozi, s katero uporabnikom velikih spletnih iskalnikov letalskih prevozov, kot je denimo Skyscanner, zagotavlja (naj)cenejše možnosti za prevoz.