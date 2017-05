Ko gre paket v širni svet

Z njihovo storitvijo mednarodnega pošiljanja paketa boste hitro, varno in zanesljivo dosegli kar 230 držav po vsem svetu. Zdi se, da velemesta, kot so New York, Kitajska ali Johannesburg sploh niso več tako daleč! Prav tako pri podjetju nudijo prijazne cene za vse tiste, ki vidite onkraj naših meja. Vse nove stranke podjetja boste za pošiljanje paketa v oddaljeni Hong Kong ali Južno Afriko, če paket tehta do 2 kg, odšteli od 24,9 EUR in 5 EUR več, če se prejemnik nahaja v Avstraliji, ZDA, Kanadi ali na Kitajskem. Za pošiljanje paketa v nekoliko manj oddaljene države, kot so Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Luksemburg in Danska boste odšteli od 9,99 EUR, dostava paketa v Češko, Poljsko, Slovaško, Madžarsko, Francijo ali Veliko Britanijo pa stane od 14,99 EUR. Nižja cena, od 6,49 EUR, je na voljo tistim, ki želijo paket poslati prejemniku na Hrvaškem. Zato, da bo uporabniška izkušnja pošiljatelja paketa čim bolj enostavna in prijazna, vam podjetje DPD Slovenija ponuja številne možnosti oddaje paketa, ki ga želite poslati v eno od 230 držav po vsem svetu. Paket lahko tako dostavite do enega od DEPO-jev, ki se nahajajo v Sloveniji (Ljubljana in Maribor) ali pa se kurir oglasi pri vas in prevzame paket.

Uspešno poslovno leto, novi izzivi

Da je podjetje DPD Slovenija zanesljiv partner pri pošiljanju paketov in partner, na katerega lahko računate, ko osvajate nove, mednarodne trge, dokazujejo številne storitve po ugodnih in dostopnih cenah, s katerimi vam bodo pomagali pri doseganju vaših ciljev. Da ima podjetje pravo strategijo, dokazuje njihovo poslovanje, ki je stabilno že vrsto let. V preteklem letu so tako v podjetju dostavili rekordnih 2,3 milijona paketov in zabeležili kar 25 % rast prihodkov. Kljub temu, da trg paketne distribucije velja za zelo konkurenčnega, podjetje DPD Slovenija svojo konkurenčnost ohranja z nenehnimi izboljšavami in sodelovanjem zaposlenih.