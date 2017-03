Koaliciji se mudi sprejeti zakon o drugem tiru, delavci Luke Koper odločno proti

Koalicijske stranke so soglasno podprle predlog zakona o drugem tiru, ob tem pa izrazile pričakovanje tesnega sodelovanja z Luko Koper, je ob robu vrha medijem dejal državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben. Vlada bo po napovedih v četrtek potrdila zakon in ga po nujnem postopku poslala v obravnavo v državni zbor (DZ).

Leben je s pravnikom Rajkom Pirnatom in svetovalcem v družbi 2TDK in nekdanjim državnim sekretarjem Metodom Dragonjo vrhu koalicije poročal o prioritetnem projektu izgradnje drugega tira.

Pirnat je poročal o specifikah zakona, ki ga je ministrstvo v javno razpravo poslalo v petek, Dragonja o finančni konstrukciji, Leben pa o mednarodni dejavnosti in glavnih vsebinskih izhodiščih zakona.

"Nekatera od teh so pravila financiranja drugega tira, prenos investitorstva in pravice graditi na družbo 2TDK, vključevanje drugih držav članic, podelitev koncesije in prijava na evropska sredstva," je pojasnil sekretar, ki na vprašanja medijev ni odgovarjal.

Vlada bi rada zakon o drugem tiru čim prej spravila skozi postopek. (Foto: POP TV)

Vladi se mudi, da bi pridobili evropska sredstva

Nujni postopek je po njegovih besedah ključen, ker želita vlada in ministrstvo za projekt pridobiti evropska sredstva in tako ne obremenjevati davkoplačevalcev. "Da ne ponavljamo napak iz preteklosti, ko so se veliki infrastrukturni projekti gradili na plečih državljanov," je dejal Leben.

Ob tem je izpostavil pričakovanje koalicije, da pri projektu tesno sodeluje Luka Koper, "ki bo imela od projekta največje koristi". Predlog zakona namreč med viri za odplačevanje posojil med drugim predvideva takso na pretovor v Luki Koper, čemur pa v družbi ostro nasprotujejo.

Leben je danes še poudaril, da jih je koalicija poleg tega zadolžila, da ponovno stopijo v stik s civilno iniciativo, saj si želijo, da bi tudi z njihovimi predlogi pomagali izboljšati projekt. Svet za civilni nadzor projekta drugi tir je namreč še pred ministrstvom pripravil svoj predlog zakona o drugem tiru.

"Delamo naprej s polno paro. Rezultati so tu – projekt smo iz mrtve točke pripeljali do skorajšnje gradnje," je poudaril državni sekretar in napovedal, da se bodo pripravljalna dela za drugi tir po pričakovanjih začela še letos. Poslance je zato pozval, da zakon v obravnavi podprejo.

Erjavec predlog zakona podpira pod pogojem, da se uskladijo z Luko Koper in civilno iniciativo

Predsednik DeSUS Karl Erjavec pa je ob predčasnem odhodu s koalicijskega vrha dejal, da so se dogovorili za podporo predlogu zakona, vendar pa je stranka DeSUS izpostavila dva pogoja. Želijo namreč, da se minister za infrastrukturo Peter Gašperšič še pred parlamentarno obravnavo predloga glede tega uskladi z Luko Koper.

"Zahtevali smo tudi uskladitev s civilno iniciativo za drugi tir, ker imajo drugačna stališča do pristopa, kako izgraditi drugi tir," je dodal Erjavec. Ob tem je dodal, da je drugi tir ključen za gospodarski razvoj in odpiranje novih delovnih mest.

Tudi Erjavec je poudaril pomen obravnave po nujnem postopku, saj se izteka čas za prijavo na razpise za pridobitev evropskih sredstev. "Če ne bomo šli s tem naprej, potem Slovenija ne bo dobila dobila drugega tira," je sklenil.

Na vprašanje novinarjem je odgovoril, da v stranki ne nasprotujejo morebitnemu sodelovanju Madžarov pri investiciji v drugi tir. "Državni sekretar me je z odgovorom zadovoljil," je dejal. V kratkem v Slovenijo prihaja tudi madžarski zunanji minister, s katerim bo gotovo govoril tudi o tem. "Ne zahtevajo ne deleža ne koncesije," tako, da me ne moti, je dodal.

Delavci Luke Koper odločno proti predlogu zakona o drugem tiru

Medtem ko se vladi mudi, da bi potrdila predlog zakona in ga poslala v nadaljnjo obravnavo, pa so predstavniki delavcev Luke Koper in sindikatov ter njihovi somišljeniki izrazili odločno nasprotovanje vladnemu predlogu. Pri tem so izpostavili po njihovem nenavadno hitrost sprejemanja zakona, opozorili na škodljive posledice za samo Luko ter izrazili skrb, da so v ozadju novi poskusi prodaje pristanišča.



Kot je dejal predsednik sveta delavcev Luke Koper Mirko Slosar, je vlada predlog zakona o drugem tiru pripravila po urgentnem postopku, saj je za javno obravnavo predvidenih vsega pet dni. Urgentni zakonodajni postopek se sicer uporablja, ko gre za interese varnosti ali obrambe države, odpravo posledic naravnih nesreč in preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države, medtem ko se rok za oddajo poročila, vezanega na črpanje evropskih sredstev za projekt drugega tira, izteče šele julija.

Po Slosarjevem mnenju gre tako za ustvarjanje nekega urgentnega stanja z namenom, "da se prikrije namere, kako bi cela zadeva potekala".

Delavci Luke Koper so odločno proti vladnemu predlogu zakona o drugem tiru. (Foto: POP TV)

Mladen Jovičič iz Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti je prepričan, da je prvenstveni cilj države, da Luko odstopi tujcem. Ob tem je opozoril, da izredno kratek rok za javno obravnavo predloga zakona dokazuje, da sama javna obravnava in podani pomisleki dejansko v ničemer ne bodo vplivali na odločitev vlade. "Tu smo ukinili demokracijo," je ocenil Jovičič.

Opozoril je tudi na številne nedorečenosti zakonskega predloga, ki po njegovem puščajo odprte možnosti za odvzem koncesijske pogodbe Luki in naposled razkosanje pristanišča.

Zaposleni opozarjajo na bistvene posege v poslovne načrte Luke Koper

Predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu Luke Marko Grabljevec je opozoril, da vladni predlog bistveno posega v samo poslovno strategijo in poslovne načrte Luke Koper. Poleg tega meni, da ni nobene usklajenosti na relaciji država – SDH. Slednji je namreč Luki postavil zelo ambiciozne zahteve, tako glede donosnosti kapitala kot ostalih finančnih kazalnikov, po drugi strani pa bi implementacija predlaganega zakona krepko znižala dobiček Luke.

Za Davorina Petarosa iz Sindikata pristaniških delavcev pa nas predlagani zakon pelje v neke druge čase nekdanjih socialističnih režimov, ko "je država načrtno izčrpavala uspešna podjetja in z njimi financirala manj uspešna podjetja ali pa tista podjetja, ki so imela politično prioriteto". Kot je dodal, bodo s predlaganim zakonom oškodovani tudi delničarji Luke.

Predsednik KS 90 Peter Majcen je opozoril na širši pomen drugega tira za celoten logistični sektor: "Luka Koper ni sama sebi namen, ampak je to srce slovenske logistike, logistika pa ožilje slovenskega gospodarstva. In če tu pride do infarkta, je infarkt za celotno gospodarstvo." Po njegovem gre pri zakonu za še en poskus spraviti Luko Koper v podrejen položaj.

Po besedah generalnega sekretarja Obalne sindikalne organizacije Damjana Volfa je drugi tir del prometne infrastrukture, ki mora biti javna dobrina. Ob tem je izrazil prepričanje, da bi bilo mogoče projekt drugega tira stroškovno minimizirati do te stopnje, da bi ga zmogli zgraditi z javnimi sredstvi.

Sogovorniki pred četrtkovo sejo vlade niso želeli prejudicirati nadaljnjih korakov. Je pa Elvir Lovič iz civilne fronte Vstala Primorska – vstani Slovenija spomnil na lanskoletne množične proteste v bran Luke, ko so napolnili Titov trg. "Če bo treba, bomo to ponovili, samo tokrat bo Titov trg premajhen," je napovedal.

Gašperšič pričakuje, da bo Luka Koper prepoznala pomen sodelovanja pri projektu drugi tir

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je danes na Malti v odzivu na kritike predloga zakona o drugem tiru izrazil pričakovanje, da bo Luka Koper prepoznala pomen sodelovanja za uspeh tega projekta.

Naš cilj je, da je predlog zakona o drugem tiru sprejet na seji vlade ta četrtek, je povedal minister ob robu konference o varnosti v cestnem prometu v Valletti. Predlog zakona je v torek že obravnaval odbor za gospodarstvo, intenzivno potekajo parlamentarna usklajevanja, delovna skupina je zakon intenzivno usklajevala znotraj resorjev, med ministrstvom za finance in službo vlade za zakonodajo, je pojasnil.

"Tako da računamo, da bomo zakon do jutrišnje seje vlade pripravili do te mere, da bo sprejet in potem posredovan v državni zbor," je povedal Gašperšič.

Predlagan bo nujni postopek, ker je treba podjetje 2TDK usposobiti v vlogi investitorja, kar je ključno za uspešno prijavo na razpis za evropska sredstva, ki se izteče julija, je spomnil minister.

Predlog zakona so v minulih dneh ostro kritizirali v Luki Koper, češ da je nesprejemljiv tako s finančnega vidika kot v razmerju do koncesijske pogodbe iz leta 2008 ter da ne uresničuje enega od osnovnih ciljev – ohranjanje in izboljšanje konkurenčnega položaja koprskega pristanišča.

Minister je danes na Malti v odzivu na te kritike izpostavil, da so vsa prizadevanja za izgradnjo drugega tira namenjena prav temu, da se zagotovi konkurenčnost tako Luke Koper kot vse logistične dejavnosti v Sloveniji.

"Vsa ta prizadevanja so usmerjena v to, da se poveča konkurenčnost in omogoči nadaljnji razvoj Luke Koper, tako da teh njihovih trditev ne morem razumeti," je izpostavil Gašperšič. "Edino prav je, da tudi Luka Koper na nek način prispeva k razvoju infrastrukture," je dodal.

'Razvoj Luke Koper odvisen od drugega tira'

Razvoj Luke Koper je odvisen od izgradnje drugega tira in izgradnja drugega tira je nujna za nadaljnji razvoj Luke Koper, je opozoril minister.

"Računam, da bo prepoznano s strani Luke Koper, njihove uprave in nadzornega sveta, da je sodelovanje pri projektu ključno za uspeh projekta in razvoja logistike," je poudaril.

Minister je še izpostavil, da je bilo v preteklosti s strani Luke Koper pojasnjeno, da so pripravljeni pri projektu sodelovati s povečano koncesijsko dajatvijo.

V predlogu zakona se po njegovih besedah niso odločili za dvig koncesijske dajatve, ki je že zdaj predviden prihodek proračuna, temveč so predvideli dodatno dajatev, takso za pretovor, ki bo namenjena izključno izgradnji te infrastrukture.

"Tako da lahko se zdaj pogovarjamo, ali bi Luka Koper prispevala preko večje koncesijske dajatve ali pa na ta način preko posebne takse. V končnem rezultatu to ni pomembno. Pomembno je, da uspemo zgraditi drugi tir," je sklenil Gašperšič.