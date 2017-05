Vlada pošilja v Mercator izrednega člana uprave

Vlada bo v Mercator poslala izrednega člana uprave. (Foto: Reuters)

Koalicija se je po pojasnilih predsednika vlade Mira Cerarja prek vikenda dogovorila o izrednem članu uprave Mercatorja. "Verjamem, da bomo na dopisni seji vlade danes ali v torek dobili novega člana uprave," je ob robu seje v DZ dejal premier, ki imena sicer ni razkril.



Dopisna seja vlade se je že začela, zaključila pa naj bi se predvidoma ob 19. uri. Sledila bo izjava za medije v tiskovnem središču vlade.



Vlada ima od sobote zakonsko podlago, da v Mercator, ki je pod pritiskom zaradi težav Agrokorja, pošlje izrednega člana uprave. To daje zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo. Izrednega člana uprave bo na predlog vlade imenovalo sodišče.

Kdo je lahko izredni član uprave?



V zakonu sicer piše, da je izredni član uprave lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje siceršnje pogoje za člana uprave, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Izrednega člana uprave na predlog vlade imenuje sodišče, in sicer v treh dneh od prejema predloga vlade. Pritožba ne zadrži izvršitve, zoper sklep o imenovanju izrednega člana uprave tudi ni izrednih pravnih sredstev.



Izredni član uprave bo odgovoren izključno za vodenje poslov z njenim večinskim družbenikom ter z njim povezanimi osebami, torej v primeru Mercatorja za posle z Agrokorjem in z njim povezane družbe. Naloga izrednega člana uprave je družbo ščititi pred denarnimi in blagovnimi tokovi v korist večinskega lastnika, ne sme pa se vpletati v redno poslovanje.



V času mandata izrednega člana uprave družba sistemskega pomena ne sme večinskemu lastniku ali z njim povezanim družbam podeliti nobenih poroštev, garancij, posojil, jamstev ali podobnih zavez in ne sme odobriti posojila neposredno ali posredno, predujma (ali drugega instrumenta obratnega kapitala), blagovnih kreditov ali plačati dodatnih storitev večinskemu družbeniku, razen če s tem soglaša izredni član uprave.



Prav tako sistemska družba v času mandata izrednega člana uprave ne sme pristopiti ali prevzeti dolga ali izvesti plačila namesto večinskega družbenika ali z njim povezanih družb.



Družba sistemskega pomena mora vsake tri mesece sestaviti poročilo o vseh poslih, sklenjenih z večinskim družbenikom ali z njim povezanimi družbami. S poročilom se mora pred javno objavo seznaniti nadzorni svet družbe, izredni član uprave s poročilom seznani tudi ministra, pristojnega za gospodarstvo.



Stroške povezane s plačilom za delo za izrednega člana uprave krije družba sistemskega pomena, višino plačila pa določi nadzorni svet družbe, pri čemer upošteva veljavno politiko prejemkov za člane uprave.



Mercator je leta 2014 kupil Agrokor. Ta je zdaj zaradi približno šest milijard evrov dolgov zašel v velike težave z likvidnostjo in se je znašel pod hudim pritiskov upnikov. Hrvaška vlada je zato s pomočjo hitro sprejete zakonodaje imenovala posebno izredno upravo v koncernu, ki bo nadzorovano vodila prestrukturiranje skupine. Izredno upravo vodi Ante Ramljak.