Kočevska občina z Yaskawo podpisala pogodbo, ki prinaša do 200 delovnih mest

Predsednik Yaskawa Europe in podpredsednik Yaskawa Electric Corporation Manfred Stern je v Kočevju z županom Vladimirjem Prebiličem podpisal pogodbo o nakupu zemljišča za tovarno robotov, ki jo bodo začeli graditi jeseni. Prebilič je poudaril, gre za investicijo, pomembno za vso državo, Stern pa se je občini zahvalil za odlično sodelovanje.

Dokazali smo, da znamo delati dobro in pripravljati prave stvari, vse te ambicije pa so se zdaj združile v to, da lahko podpišemo pogodbo. Vladimir Prebilič, župan Kočevja

Kot je poudaril Stern, so v celotnem postopku odlično sodelovali tako z vlado kot z občino. Posebej se je zahvalil Prebiliču, ki je po njegovih besedah ne le usklajeval celotno zadevo, temveč je občane tudi prepričal, kako velikega pomena je Yaskawina investicija. "Za nas je to velik korak naprej in zelo vesel sem, da sem danes tukaj," je dodal.

Kot je povedal Stern, se v mnogih krajih, kjer se odločijo za investicijo, srečajo tudi z dvomi domačinov glede njenih morebitnih negativnih posledic. V Kočevju so bili odzivi lokalnega okolja zelo pozitivni, kar je dober obet za nadaljnji razvoj tovarne, je poudaril.

Za Yaskawo je sodelovanje z lokalnim okoljem namreč zelo pomembno, saj infrastruktura ne pomeni veliko brez dobrih zaposlenih, je poudaril Stern. Prepričan je, da bodo v Kočevju dobili zelo dobre kadre, dodatno pa ga veseli, da bodo mladi lahko v domačem okolju pridobivali znanja, ki jih išče Yaskawa. Glede na vse dejavnike ima Yaskawa v Kočevju po njegovih ocenah velik potencial za prihodnjo rast.

V Kočevju bodo najprej začeli s proizvodnjo robotov, nato pa želijo delovanje razširiti. (Foto: AP)

Prebilič je dogodek označil za velik dan, ki za Kočevje pomeni "novo štetje let". Prepričan je, da gre za začetek vnovičnega gospodarskega uspeha občine, ki je že dokazala, da je zanimiva za pomembne tuje investitorje.

Strinjal se je s Sternom, da so občani zaradi nove pridobitve "presrečni". Prepričan je, da bodo z uvedbo učnih programov, prilagojenih Yaskawinim kadrovskim potrebam, soustvarjali tudi prihodnji uspeh tovarne.

Ocenil je sicer, da kadrov ne bo tako lahko najti, saj podjetje potrebuje specifična znanja. "Delovno silo bo treba vzgojiti in ne pripeljati. Nedvomno je res, da bodo vsaj na začetku pripeljali nekaj ljudi v Kočevje, ki bodo vzpostavili sistem, a bo treba kasneje veliko sodelovati tudi na ravni izobraževanja," je poudaril Prebilič.

Izpostavil je, da prepričati Yaskawo v prednosti slovenskega okolja ni bilo tako enostavno, zato jim brez velikih prizadevanj vlade ne bi uspelo. Posebej se je zahvalil direktorju družb Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro Hubertu Koslerju, ki je bil tudi po Sternovih besedah v celotnem postopku eden ključnih členov.

"Dokazali smo, da znamo delati dobro in pripravljati prave stvari, vse te ambicije pa so se zdaj združile v to, da lahko podpišemo pogodbo," je dejal Prebilič. Podpis je po njegovih besedah tudi potrdilo za druge potencialne investitorje, da jim Kočevje lahko ponudi zelo dobro poslovno okolje.

"S takšno investicijo se vračamo k stari slavi. Trdim pa, da bomo to slavo ne le utrdili, temveč vsestransko nadgradili," je izpostavil Prebilič.

V nastajajoči tovarni bo zaposlitev dobilo od 170 do 200 ljudi, prvi izdelki pa naj bi iz nje prišli jeseni prihodnje leto. Po Sternovih besedah bodo v Kočevju najprej začeli s proizvodnjo robotov, nato pa želijo delovanje na tem področju še razširiti. Zmogljivost proizvodnje nameravajo z začetnih 4000 robotov letno povečati na 6000 letno.

Slovenija bo vzpostavitev Yaskawine tovarne podprla s 5,6 milijona evrov sredstev. Celotna naložba v evropsko tovarno največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov bo vredna okoli 25 milijonov evrov.

Yaskawina delegacija je v četrtek obiskala Luko Koper, ki si od posla obeta precej koristi. (Foto: Luka Koper)

Od nje bodo imeli koristi tudi v Luki Koper, ki jo je Yaskawina delegacija obiskala v četrtek. "Nova tovarna se bo oskrbovala tudi preko koprskega pristanišča, njihovi končni izdelki v prekomorske dežele bodo potovali preko koprskega kontejnerskega terminala," so sporočili iz družbe in pojasnili, da so goste ob tem seznanili z mrežo ladijskih povezav in zmogljivostmi na kontejnerskem terminalu s poudarkom na načrtovanih naložbah.

Luka Koper z japonskimi podjetji sodeluje več desetletij, predvsem na področju tekočih tovorov, avtomobilske industrije in industrije elektronike. Japonski trg je zanjo eden najbolj zanimivih na Daljnem vzhodu. Lani je preko koprskega pristanišča potovalo za 390.000 ton blaga iz oz. v to državo, kar je 11 odstotkov več kot predlani, so še navedli.