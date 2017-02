Koliko bodo dobile občine? Ministrstvo je za določitev povprečnine pri 533,5 evra

Vnovični pogovori z občinami o višini povprečnine so bili posledica dogovora z javnim sektorjem, katerega finančne posledice so ocenjene na 56 milijonov evrov v letošnjem letu. Za toliko naj bi se povečali izdatki za plače in druge stroške dela v javnem sektorju, del tega bremena pa bo odpadel tudi na občine.

Ministrstvo za finance je sprejelo zadnji predlog občin o dvigu povprečnine za letos na 533,5 evra. (Foto: Thinkstock)

Za letošnje leto so na zadnjem sestanku stališča precej zbližali, tako da je bila razlika še okoli milijon evrov. Dogovorili so se, da se bo ministrstvo do zadnjega predloga občin opredelilo pisno. Danes je tako v dopisu združenja občin obvestilo, da je v luči približevanja sprejelo predlog občin o dvigu povprečnine za leto 2017 iz zdaj določenih 530 na 533,5 evra.

Pri tem je ministrstvo pojasnilo, da njihova ocena ostaja, da bi dogovor s sindikati javnega sektorja pomenil višje odhodke občinskih proračunov za okoli šest milijonov evrov, kar za leto 2017 predstavlja povišanje povprečnine za tri evre. "Kljub temu pa ministrstvo razume tudi položaj občin, zato je v luči približevanja pristalo na povišanje povprečnine za 3,5 evra, torej na 533,5 evra," so zapisali.

Za prihodnje leto je razkorak v izračunih večji. Ministrstvo je predlagalo zvišanje povprečnine za osem evrov na 544 evrov, občine pa za dobrih 11 evrov na 547 evrov. Ministrstvo je nato občinskim združenjem predlagalo, da se pogovori glede višine povprečnin za leto 2018 nadaljujejo v okviru jesenskega dogovora, ko bo znanih več dejstev v zvezi z odpravo plačnih anomalij.