Koliko je slaba banka iztržila za prodajo nekdaj znane mariborske tovarne avtobusov?

Tam Europe, ki nadaljuje z izdelavo letaliških in turističnih avtobusov, je z današnjim dnem tudi lastnik proizvodnje. Doslej so bili namreč zgolj najemniki. So se pa tako Kitajci, ki obvladujejo nekdaj znano mariborsko tovarno avtobusov in tovornjakov, kot tudi DUTB-jevci, ki so jim prostore prodali, zavili v molk, ko smo jih povprašali, koliko so za to sploh iztržili.