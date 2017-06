Konzum za letos napovedal zaprtje od 80 do 100 prodajaln, zmanjšali bodo tudi število zaposlenih

Hrvaški trgovec Konzum bo letos po načrtih zaprl med 80 in 100 prodajaln, zmanjšal bo tudi število zaposlenih, je danes ob odprtju nove trgovine v Supetarju na otoku Brač potrdil predsednik uprave Konzuma Slavko Ledić. Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Ante Ramljak je medtem ocenil, da je najslabše stanje z Agrokorjem v BiH.

Konzum ima po podatkih s spletne strani družbe približno 700 trgovin in več kot 12.500 zaposlenih. (Foto: iStock)

Ledić je spomnil, da je Konzum tudi v preteklih letih zapiral določeno število trgovin glede na strukturo prebivalstva na določenem območju. Za letos predvideno zaprtje med 80 in 100 trgovin je sicer potrebno, da bi zvišali dobičkonosnost maloprodajne mreže.

Zaradi zapiranja trgovin bodo morali tudi odpustiti določeno število delavcev. Konzum ima po podatkih s spletne strani družbe približno 700 trgovin in več kot 12.500 zaposlenih.

Dovolj zaloge za turistično sezono

Prvi mož Konzuma je poudaril, da imajo trgovine zadostne zaloge vsega pomembnega blaga za osrednjo turistično sezono in da so njihovi dobavitelji pripravljeni na sodelovanje.

Ramljak je ocenil, da je odpiranje nove Konzumove trgovine dobro znamenje za koncern in dobavitelje. Napovedal je, da bodo odpirali tudi nove prodajalne.

Ocenil je, da so prestali najhujše obdobje in da bodo v naslednjih šestih mesecih osredotočeni na izboljšanje finančnih kazalcev. Konzumove prodajalne so v prvih petih letos zabeležile za skoraj 11 odstotkov manjši promet kot v enakem obdobju lani.

Najslabše stanje z Agrokorjem bi naj bilo v Bosni in Hercegovini. (Foto: POP TV)

Ramljak je danes tudi napovedal, da bo v četrtek znova na obisku v Sarajevu, ker je, kot je dejal, najslabše stanje z Agrokorjem ravno v Bosni in Hercegovini.

Izredni pooblaščenec je potrdil, da so prejeli 100 milijonov evrov posojil od ameriškega finančnega sklada Knighthead Capital Management in da niso še porabili celotnega zneska.

Na novinarsko vprašanje, ali je še katera banka potrdila, da bo posodila denar Agrokorju, je omenil Zagrebačko banko. Dodal je, da še potekajo pogovori z drugimi bankami o sodelovanju pri odobritvi približno pol milijona evrov posojil, ki so jih načrtovali za premostitev finančnih težav koncerna.

Ramljak je tudi izjavil, da pričakuje novice iz Moskve z današnjega srečanja uprave Sberbanke, na katerem bodo po njegovih informacijah odločili, ali bodo sodelovali pri novih posojilih za Agrokor.

Novinarje je tudi zanimalo, kako poteka postopek prodaje jahte in helikopterja lastnika Agrokorja Ivice Todorića. Ramljak je odgovoril, da obstaja velik interes potencialnih kupcev.