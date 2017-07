Konzum začel zapirati trgovine na Hrvaškem

Agrokor je zaprl prvo trgovino, v naslednjega pol leta jih bo še več kot 100. (Foto: iStock)

Vse zaposlene iz zaprte Konzumove trgovine v Zadru so premestili na enakovredna delovna mesta v drugih najbližjih prodajalnah, s čimer so ohranili vsa delovna mesta, so danes za novičarski portal index.hr potrdili v Agrokorju. Kupce so tudi obvestili, da lahko obiščejo najbližjo Konzumovo trgovino.

Kot so dodali, so tudi delavcem iz preostalih 21 trgovin, ki jih nameravajo zapreti do konca julija, ponudili nova delovna mesta. Portal navaja, da so zaprli nekatere Konzumove prodajalne tudi v Šibeniku in Dubrovniku.

Iz Konzuma so prejšnji teden napovedali, da bodo zaprli trgovine, ki že dlje časa ne prinašajo dobička in za katere obstaja velika verjetnost, da bodo nadaljevale s kopičenjem izgub.

Njihovo zaprtje je nujno potrebno zaradi uresničenja operativne stabilnosti, vzdržnega poslovanja in ohranitve delovnih mest, so pojasnili.

V 105 trgovinah, ki jih bodo zaprli v naslednjega pol leta, je zaposlenih 870 delavcev. Pričakujejo, da jih bodo več kot 80 odstotkov prerazporediti v druge Konzumove prodajalne.

Konzum zaposluje približno 12.500 ljudi v 700 trgovinah na različnih koncih Hrvaške.