Koprski občinski svet podprl referendum o drugem tiru: Projekt kot tak uzakonja korupcijo

Koprski občinski svetniki so danes na izredni seji soglasno sprejeli deklaracijo, v kateri izražajo nasprotovanje uveljavitvi zakona o drugem tiru in podpirajo zahtevo za razpis referenduma o omenjenem zakonu. Župan Boris Popovič je znova izpostavil škodljivost vladnega načrta za realizacijo projekta. Svetniki iz vrst SMC so sejo obstruirali.

Koprski občinski svet odločno nasprotuje uveljavitvi zakona o drugem tiru in podpira zahtevo za sklic referenduma, pri tem pa občane poziva, da na referendumu glasujejo proti. Občinski svet hkrati poziva župane obalno-kraške regije, da tudi sami podprejo zahtevo za razpis referenduma. S sprejetjem deklaracije pa koprska občina nenazadnje izraža nasprotovanje projektu drugega tira, kot ga določa novo sprejeti zakon, izhaja iz danes sprejete resolucije.

Svetniki SMC so sicer predlagali umik edine točke dnevnega reda današnje izredne seje, ki so jo z 10. ure prestavili na neobičajno zgodnjo uro, saj se je začela ob 8.30. Kot je pred napovedjo obstrukcije seje pojasnila Dragica Vrkič Kozlan, sklic izredne seje pomeni kršitev občinskega statuta, saj občini ne nastaja neposredna škoda, poleg tega je za četrtek predvidena redna seja občinskega sveta. Pri sprejemu deklaracije pa gre po njenem mnenju tudi za preseganje pristojnosti občinskega sveta, da se o referendumu odloča v imenu občanov. V lokalnem odboru SMC sicer podpirajo zakon o drugem tiru in poudarjajo, da je nad projektom zagotovljen ustrezen nadzor.

Glede naglice pri sklicu današnje seje je koprski župan kot razlog navedel naglico pri sprejemanju zakona, ki bo po njegovem imela zelo škodljive posledice tudi za občino. "Zakon je prišel od danes na jutri in narejen je bil tako, da smo imeli pet dni časa za dajanje pripomb," je spomnil.

Župan je ponovil, da je projekt mogoče izpeljati bistveno ceneje, za do 500 milijonov evrov, medtem ko bi nas v skladu z zakonom, ki ga je sprejel DZ, projekt že v izhodišču 3,5 do štiri milijarde evrov.

Drugi tir je nujen, vendar po Popovičevih besedah ne le, da omogoča koruptivna tveganja, ampak jih celo uzakonja. Župan je kritičen do zakona iz več razlogov. "Mislimo, da kot prvo to podjetje 2TDK ni potrebno. Kot drugo ni potrebno, da je to podjetje v polovični lasti Slovenije in polovični lasti Madžarske," je naštel nekatere pripombe.

Prav tako Popovič ne vidi potrebe v dodatnih obdavčitvah Luke Koper in drugih ad hoc dajatvah: "Luka bo morala plačevati letno vsaj deset do 19 milijonov evrov, vsako leto za 45 let, to pomeni vsaj 450 do 850 milijonov evrov. To pomeni, da bo Luka Koper vsaj pet milijonov evrov, če ne več, letno plačevala v žep Madžarski."

Prav tako je po njegovem mnenju sporno, da se načrtuje izgradnjo samo enega dodatnega tira, saj bo ob dokončanju projekta že ne bo več zadostoval povečanemu pretovoru. Sam se zato zavzema za dvotirno progo in hkratno zaprtje obstoječega tira, ki je kritičen zlasti z vidika požarne varnosti.

Koprski občinski svetniki so podprli zahtevo za razpis referenduma o drugem tiru. (Foto: Aljoša Kravanja)

Popovič proti sodelovanju Madžarske pri drugem tiru, za dvotirno progo

Koprski župan se je v Ljubljani sestal s premierjem Mirom Cerarjem in mu predstavil svoje pomisleke glede zakona o drugem tiru. Kot je ocenil po sestanku, je Cerar glede podrobnosti projekta pomanjkljivo informiran. Popovič se sicer zavzema za državno financiranje projekta brez udeležbe tujih držav in gradnjo dvotirne proge.

Kot je po sestanku v izjavi za medije povedal Popovič, je dobil občutek, da so sodelavci Cerarju prikrivali določene informacije. Cerar je sicer po njegovih besedah izrazil zaupanje v svoje službe, a kljub temu napovedal, da bo Popovičeve premisleke preveril. Nato se bodo znova sestali in skušali zbližati stališča.

Popovič je napovedal, da bodo zaenkrat nadaljevali z aktivnostmi v podporo referendumu, upa pa, da si bo Cerar v tem času premislil "in da bo naredil vse, da se ta za našo državo škodljiv zakon prekine in da se gre čim prej na razpis". Na razpisu bi bilo po Popovičevih ocenah jasno razvidno, kakšna bo cena projekta, na njem pa ima država tudi vedno možnost zavrniti določeno ponudbo.

"Že prej sem bil prepričan oziroma sem upal, da predsednik vlade nima vseh podatkov. Kot sem ugotovil, jih tudi nima. Upam, da bo, ko jih bo izvedel, ustrezno reagiral in končal mandat," je poudaril Popovič.

Drugi tir bi moralo po njegovem mnenju graditi državno podjetje, kot so Slovenske železnice. Dodatnih 200 milijonov evrov stroškov za državo po Popovičevih besedah ne bi smelo predstavljati težave, saj bi se vložek med drugim povrnil prek Luke Koper. Cerarju je ob tem očital, da je glede drugega tira prepričan le v to, da ga hočemo narediti čim prej. Kot je izpostavil, sicer razume, da premier zaradi obilice obveznosti ne more biti obveščen o vsem, a se mu zdi prav, da se ustrezno odzove in preveri, ko ga nekdo opozori na dejstva.

Kot je pojasnil Popovič, mu je Cerar sicer dal namig, da razmišljajo o dvotirni progi, a zakon te možnosti kljub vsemu ne predvideva. Zato si želi, da bi bilo pred začetkom gradnje jasno določeno, da bo proga dvotirna. Premier po Popovičevih besedah ni vztrajal niti glede sodelovanja Madžarske v projektu, kar koprski župan pripisuje nasvetom Cerarjevih svetovalcev, ki da so na podlagi aktualnega dogajanja presodili, da bi bilo stališče koristno prilagoditi.

Ob tem je Popovič izpostavil, da niti ne razume, zakaj vztrajati pri Madžarski, ki za Luko Koper ni tako vitalnega pomena. "Vsaka taka kombinacija z neko zaledno državo je popolnoma absurdna in nepotrebna," je poudaril.

Cerar Popoviča sicer ni neposredno pozval k prekinitvi referendumskih aktivnosti, a po Popovičevih besedah "seveda ne more biti zadovoljen s tem mojim načinom razmišljanja in delovanjem, tako kot tudi jaz nisem zadovoljen z njegovim". "Povedal mi je, da sem ga razočaral, jaz pa, da me je razočaral on," je povedal in ob tem poudaril, da ga Cerar ni razočaral osebno, temveč s svojim načinom razmišljanja glede tega konkretnega vprašanja.

Popovič je potegnil tudi vzporednice s projektom Teš 6, pri čemer je izpostavil, da drugi tir že v osnovi stane več. Prepričan je tudi, da je v ozadju projekta drugega tira privatizacija Luke Koper. Ni sicer nujno, da se bo to zgodilo takoj, v 45 letih pa zagotovo, je ocenil.

Koprski župan Boris Popovič je prepričan, da je v ozadju gradnje drugega tira tudi privatizacija Luke Koper. (Foto: iStock)

Drugi tir zaznamoval tudi majsko sejo državnega zbora

Burna izmenjava mnenj o drugem tiru je sicer zaznamovala začetek majske seje DZ. Poslanec SDS Ljubo Žnidar je premierju Miru Cerarju med drugim očital, da se zakonu, ki ga je potrdila vladna koalicija, že na daleč vidi, da daje pravno podlago finančnim mahinacijam na projektu. Cerar je očitke zavrnil in ponovil, da vlada projekt vodi transparentno.

Žnidar je v poslanskem vprašanju premierju uvodoma izpostavil, da vsi razumejo nujnost in potrebo po izgradnji drugega tira, vendar nikakor na način, kot se ga je lotila vladna koalicija.

Kot je naštel, je vlada najprej ustanovila podjetje 2TDK za izgradnjo drugega tira in na račun položila 200 milijonov evrov brez kakršnihkoli osnovnih parametrov, ki bi zasnovali okvir poteka izgradnje. Med drugim je poudaril, da ni bilo sprejetega nobenega investicijskega programa za projekt, prav tako ne potrebna dokumentacija, na podlagi katere bi bilo moč podati ceno projekta.

"Nadalje ste s koalicijsko večino sprejeli zakon, ki družbi 2TDK podeljuje koncesijo za 45 let in jo razbremenjuje kakršnekoli odgovornosti za koncesijski čas. Na daleč se vidi, da zakon daje pravno podlago za finančno mahinacijo na tem projektu," je bil kritičen Žnidar.

Premier Cerar je očitke opozicijskega poslanca zavrnil in spomnil, da projekt uživa podporo mednarodnih institucij, ki imajo za projekte, v katerih sodelujejo, zelo visoke kriterije. Kot je dejal, ga podpirajo Evropska komisija, agencija Jaspers in Evropska investicijska banka. Prav tako projekt podpira pet držav, poleg štirih zalednih tudi Španija. Celotno financiranje projekta pa je po zagotovilih premierja zastavljeno tako, da v najmanjši meri bremeni davkoplačevalce. Tudi Cerar je bil oster do opozicijskega poslanca in dejal, da vsi poudarjajo, da bi drugi tir radi imeli, "zdaj, ko ga hočemo izvesti, pa spet ni dobro in mečete polena pod noge".

"Preseneča me tudi, da se nekateri skrivate za referendumsko pobudo gospoda Vilija Kovačiča kot neke civilne iniciative, zadaj pa se dogaja vse drugo, nek politični scenarij, ki ima samo en namen, drugi tir potegniti v zgodbo politične kampanje," je dejal premier in poudaril, da je projekt preveč pomemben, da bi ga obravnavali kot del politične igre.

Žnidar je po drugi strani vztrajal, da bi morala vlada že pred letom preveriti druge možnosti za izgradnjo projekta, ki so jo pripravili v več iniciativah, tako bi že danes vedeli, ali je katera od možnosti bolj gospodarna. Zdi se mu sicer povsem logično, da se zbirajo podpisi za referendum, saj verjame, da državljani ne bodo več podpirali negospodarnega trošenja javnega denarja.