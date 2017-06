Koprski občinski svet zadovoljen z novimi sklepi vlade glede drugega tira, referendumske zahteve ne bodo podprli

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Koprski občinski svetniki so se danes seznanili z novimi dejstvi glede izgradnje železniške povezave Divača-Koper. Med drugim so sprejeli sklep, v katerem občinski svet ugotavlja, da vlada z novimi sklepi udejanja to, kar zagovarja občina, zato občinski svet ne vidi več potrebe po podpori zahtevi za razpis referenduma o zakonu o drugem tiru.

Občinski svet je med drugim z 21 glasovi za in dvema proti podprl sklep vlade iz prejšnjega tedna, ki omogoča nadgraditev omenjene proge v dvotirno, ter tudi predlagano rešitev, po kateri se po izgradnji načrtovanega drugega tira in v naslednji fazi še dodatnega tira, pri čemer bi obstoječi tir opustili in spremenili njegovo namembnost v kolesarsko in rekreacijsko pot.

Svetu všeč predlog vlade o uvedbi neodvisnega strokovnega nadzora projekta

Občinski svet je prav tako podprl predlog vlade o uvedbi neodvisnega strokovnega nadzora projekta drugega tira. S sprejetjem omenjenih sklepov je občinski svet hkrati odločil za prenehanje veljavnosti deklaracije o podpori referendumu o zakonu o drugem tiru, ki jo je občinski svet sprejel na izredni seji 22. maja.

Kot je danes pojasnil župan Boris Popovič, so se v tem času z vlado uspeli dogovoriti, da bo železniška povezava Koper-Divača dvotirna, kar sam šteje za velik uspeh, saj bo s tem "rešen razvoj Luke Koper za naslednjih 50 let". Poleg tega to pomeni tudi možnost ukinitve sedanje železniške povezave, ki je neprimerna tako zaradi požarne varnosti kot zaradi dejstva, da poteka po vodovarstvenem območju. Z novo različico projekta bo ogromno pridobilo tudi koprsko zaledje, je med drugim naštel Popovič.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben je poudaril, da je nastopil čas, "da si začnemo malo bolj zaupati" in da gredo skupaj z lokalno skupnostjo v omenjeni projekt, saj na voljo ni več dosti časa. Kot je izpostavil, so si predstavniki ministrstva ogledali razmere, v katerih živijo prebivalci ob progi in v katerih delajo gasilci, kar je eden od razlogov za odločitev vlade o dvotirni povezavi.

Državni sekretar: Če referendum uspe, se še leta ne bo nič premaknilo

Prav tako je pomemben sklep vlade, ki omogoča v še večji meri civilni nadzor na izvajanjem projekta, poleg tega že sam zakon uzakonja nadzor finančne uprave, računskega sodišča in protikorupcijske komisije. "Nimamo problema z dodatnim nadzorom," je dodal Leben. Obenem pa je državni sekretar posvaril, da se v primeru, da referendum uspe, "s projektom še nekaj let ne bomo ukvarjali".

Med razpravo je bilo slišati tudi kritike na račun župana Popoviča. Tako je Maja Tašner Vatovec (ZL) opozorila, da imajo občinski svetniki v razponu 23 dni že tretjo izredno sejo in drugo v zvezi z drugim tirom, pri čemer občinsko vodstvo številne nedavne trditve obrača na glavo.

"Po akceptiranju argumentov naše stranke in vlade upamo, da bo tudi naknadno spoznanje župana Mestne občine Koper pripomoglo k umirjanju napadov na projekt in doseganju cilja, ki je cilj nas vseh," pa je povedal svetnik SMC Marin Marasovič.

Pred izredno sejo je Leben novosti projekta drugega tira predstavil na posvetu v organizaciji Primorske gospodarske zbornice na temo pomena izgradnje drugega železniškega tira za razvoj primorskega gospodarstva, ki se ga je med drugimi udeležil tudi svetovalec v družbi 2TDK Metod Dragonja.