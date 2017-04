Krajani Črnega kala od ministra zahtevajo zaprtje tira Koper-Divača

Krajani Črnega kala, ki že 50 let živijo ob železniškem tiru Koper-Divača, so na nogah. Trdijo namreč, da postaja življenje ob progi zaradi številnih požarov, hrupa in občutka potresa vsakič, ko mimo pripelje vlak, neznosno. Sedaj so dočakali tudi prvo srečanje z ministrom za infrastrukturo, od katerega zahtevajo, da obstoječi tir zaprejo.