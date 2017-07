Krka več kot 90 odstotkov prodaje ustvari v tujini, najuspešnejši so v vzhodni Evropi

Skupina Krka je v prvem polletju ustvarila 655 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar predstavlja največjo prodajo v prvem polletju doslej in 8,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je povečala za 31 odstotkov na 91,7 milijona evrov. Oceno poslovanja so danes obravnavali nadzorniki, na skupščini so jo predstavili delničarjem.

Krka je večino prihodkov iz prodaje ustvarila na tujih trgih. Tam je dosegla 612,1 milijona evrov in je predstavljala dobrih 93 odstotkov prodaje skupine, so preko spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Krke. Nadzorni svet bo dokončne rezultate za prvo polletje sicer obravnaval na seji, ki bo 26. julija.

Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 122,4 milijona evrov je bil za 30 odstotkov večji kot v primerljivem lanskem obdobju, ocenjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 176,9 milijona evrov pa je bil višji za 20 odstotkov.

Po prvih ocenah je dobiček pred davkom skupine od januarja do konca junija dosegel 109,2 milijona evrov, kar na letni ravni predstavlja 35-odstotno rast.

Najuspešnejša prodajna regija skupine je bila vzhodna Evropa, kjer so prodali za 214 milijonov evrov, prodajo pa na letni ravni povečali za 22 odstotkov. Druga po velikosti je bila srednja Evropa s 154,4 milijona evrov prihodkov, kar je predstavljalo devetodstotno rast. Na slovenskem trgu so ob štiriodstotni rasti dosegli 43 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

Skupina Krka je v prvem polletju ustvarila 655 milijonov evrov prihodkov od prodaje. (Foto: Blaž Garbajs)

Zdravil na recept za desetino več, prodaja izdelkov brez recepta se je povečala za osem odstotkov

V prvih šestih mesecih leta je skupina prodala za 548,2 milijona evrov zdravil na recept in s tem lanski primerljiv rezultat presegla za desetino. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je povečala za osem odstotkov, so ustvarili 54,2 milijona evrov prihodkov.

Na Otočcu sicer trenutno poteka skupščina delničarjev, kjer je predsednik uprave Jože Colarič napovedal, da je Krka pred prevzemom družbe na Kitajskem. Kot so sporočili iz Krke, so proučili več prevzemnih priložnosti, konec lanskega leta pa "identificirali tarčo, v kateri bi lahko pridobili najmanj 51-odsotni lastniški delež".

Gre za manjšo družbo, ki se ukvarja s farmacevtskim razvojem, ima veliko znanja z regulatornega področja in razpolaga z manjšimi kapacitetami za proizvodnjo tablet, suspenzij in injekcij. Njena trenutna letna prodaja znaša manj kot 10 milijonov evrov. Ta družba bi lahko Krki služila kot osnova za vstop na kitajski trg.

"Julija sledijo zaključna pogajanja. Če bodo uspešna, bo transakcija zaključena do konca poletja. Če pogajanja ne bodo uspešna, bodo aktivnosti usmerili na druge tarče," so še navedli v Krki.

Naložbe naj bi sicer v letošnjem letu dosegle 120 milijonov evrov, kar je sicer manj od prvotnih načrtov, pa tudi manj kot lani. V Krki to pripisujejo doseženim ugodnim cenam pri izvajalcih del in dobaviteljih opreme.

Konec junija je bilo v skupini 10.842 zaposlenih, kar je odstotek več kot na začetku leta, v tem obdobju pa se je delnica družbe pocenila za poltretji odstotek.