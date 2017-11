FOTO: Letališče na Baliju znova odprto, nevarnost za izbruh vulkana še vedno obstaja

Glavno letališče na Baliju so danes ob 8. uri zjutraj (po našem času) znova odprli, potem ko je bilo skoraj tri dni zaprto zaradi dima in pepela, ki se dviga iz vulkana Agung.

Mednarodno letališče Ngurah Rai so odprli, ker so oblasti stopnjo nevarnosti znižale z najvišje rdeče na oranžno, poroča CNN. Predstavniki letališča so ob tem poudarili, da razmere stalno spremljajo in da ne izključujejo vnovičnega zaprtja letališča ob neugodnih vetrovih.

Več deset tisoč turistov, ki so 'obtičali' na otoku, bo tako lahko končno zapustilo Bali. Po podatkih letaliških oblasti je bilo zaradi zaprtja letališča namreč prizadetih več sto poletov na dan z in na Bali. Nekateri so se domov medtem odpravili z letališč s sosednjega otoka Java, nekateri pa bodo sedaj dobili priložnost, da odpotujejo z letališča na Baliju.

Sprva so načrtovali, da bo letališče ostalo zaprto do četrtka zjutraj, a je veter spremenil smer in s tem tudi smer dimnega oblaka iz vulkana, ki ogroža letala.

Na Baliju je zaradi zaprtja letališča obtičalo več deset tisoč potnikov. (Foto: AP)

'Ognjenik se približuje večjemu izbruhu'

Vulkan Agung bruha pepel že do minulega tedna. Strah, da bi kmalu lahko prišlo do močnega izbruha, ostaja.

Predstavnik vladnega centra za vulkanologijo Gede Suantika je v torek dejal, da je ognjenik vstopil v "kritično fazo" in da se približuje večjemu izbruhu.

Številni svojih domov ne želijo zapustiti, tudi zato ker se bojijo za polja in živino. (Foto: AP)

Indonezijske oblasti so ukazale evakuacijo več kot 100.000 prebivalcem, a z območja v neposredni bližini vulkana se jih je umaknilo le okoli 38.000. Po ocenah indonezijskega Nacionalnega odbora za nesreče (BNPB) pa v evakuacijskem območju še vedno ostaja več polovica prebivalcev, ki svojih domov ne želijo zapustiti. Med drugim tudi zato, ker se bojijo za svoja polja in živino. Območje v krogu deset kilometrov okoli vulkana so prav tako zaprli za javnost.

Indonezijske oblasti so v torek zjutraj začele prebivalce pozivati k evakuaciji, a so nalateli na odpor. Številni svojih domov namreč ne želijo zapustiti.

Po besedah 25-letne Komange Suterni, ki je zapustila dom in je trenutno v zavetišču v Rendangu, ji je vulkanski pepel uničil vse nasade cvetja, s prodajo katerega se preživlja. "Nič mi ni ostalo ... upam, da bo moj sin lahko precel donacijo od vlade," je povedala za CNN, medtem ko je v naročju držala sedemmesečnega sina Kadeka.

Tudi Mangku Wayan Sugita, ki se je sprva zatekel v zavetišče, nato pa kljub nevarnosti vrnil domov, je dejal, da je vulkanski pepel prekril njihovo celotno vas.

Vulkan Agung je v soboto začel bruhati pepel in dim, izbruhi pa se do danes še niso polegli. Tudi možnost večjega izbruha še zmeraj obstaja. (Foto: AP)

Predstavnik za odnose z javnostmi indonezijskega Nacionalnega odbora za nesreče Sutopo Purwo Nugroho je v torek dejal, da povečana seizmološka dejavnost okoli vulkana kaže na to, da bi vulkan kmalu izbruhnil. Novih napovedi od takrat še ni bilo.

Bali je priljubljena turistična destinacija na vzhodu Indonezije. Po podatkih indonezijskega ministrstva za turizem je Bali leta 2016 obiskalo skoraj pet milijonov ljudi. Osrednje turistične točke so od vulkana Agung sicer relativno oddaljene – mesto Ubund približno 50 kilometrov, priljubljena plaža Kuta 63 kilometrov, mesto Seminyak pa 75 kilometrov.

Ognjenik je po več kot 50 letih mirovanja znova izbruhnil minuli teden. V uničujočem izbruhu leta 1963 je umrlo 1200 ljudi.

Indonezija velja za območje z največjo ognjeniško dejavnostjo na svetu. Otočje, na katerem je skoraj 130 aktivnih vulkanov, leži na ognjenem obroču, za katerega so značilni številni potresi in ognjeniška dejavnost.