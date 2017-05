Lidl Slovenija bo zmanjševal vsebnost dodanega sladkorja in soli v izdelkih lastnih blagovnih znamk

Lidl Slovenija, ki svojo družbeno odgovorno aktivnost združuje pod okriljem trajnostnega koncepta Ustvarimo boljši svet, bo zavezo izpolnjeval postopoma in v tesnem sodelovanju z dobavitelji. Skupaj z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenija pa bodo pripravili različne aktivnostmi z namenom ozaveščanja o zdravi prehrani z manj sladkorja in soli ter se s tem aktivno vključili preventivno preprečevanje bolezni, ki nastanejo zaradi tega.

Preveč sladkorja in soli v vsakodnevni prehrani namreč prispeva k nastanku bolezni srca in ožilja, diabetesa, nekaterih vrst raka, prekomerni telesni teži. Zmanjševanje vsebnosti dodanega sladkorja in soli zato pomeni velik korak k ohranjanju zdravja ljudi. »Kot odgovoren trgovec želimo doprinesti k bolj kakovostni ponudbi izdelkov na naših policah, obenem pa želimo spodbujati ozaveščenost širše družbe o pomembnosti zdravega prehranjevanja. To bomo storili s skrbnim načrtovanjem naše ponudbe in v tesnem sodelovanju z dobavitelji, s katerimi bomo pripravili konkretne ukrepe, ki nas bodo do leta 2025 pripeljale do cilja, da bo v izdelkih naših lastnih blagovnih znamk manj dodanega sladkorja oziroma soli za skupno 20 odstotkov,« je dejal Andrej Vouk, direktor nabave v podjetju Lidl Slovenija. Z postopnim uresničevanjem zaveze do leta 2025 bodo dobaviteljem dali dovolj časa, da se na spremembo prilagodijo in jo v sodelovanju z Lidlom tudi uresničijo.

Z zmanjševanjem dodanega sladkorja in soli začeli že pred leti

Podjetje je z izvajanjem različnih ukrepov z namenom zmanjševanja vsebnosti dodanega sladkorja in soli pričel že pred leti. Eden od primerov dobre prakse na tem področju je pakirano mleto meso (svinjsko, goveje, mešano) Lidlove blagovne znamke Sveže meso, ki danes vsebuje 100 % mleto meso brez nikakršnih dodatkov (soli in podobno). V hrustljavih žitnih obročkih Choco Hoops blagovne znamke Crownfield od leta 2012 zmanjšujejo vsebnost sladkorja v izdelku, in sicer za več kot 25 odstotkov (leta 2012 je bila vsebnost sladkorja v izdelku 32,1 g na 100 gramov izdelka, 2016 pa 23,5 g/100 g). Od leta 2008 zmanjšujejo tudi delež vsebnosti soli v zamrznjenih picah iz krušne peči Trattoria Alfredo. Tako je vsebnost soli v zamrznjeni pici s salamo leta 2007 znašala 1,65 g/100 g – danes pa 1,23 g/100 g. »Naši primeri dobre prakse dokazujejo, da z zavezo mislimo resno. Pri zastavljanju ciljev bomo upoštevali priporočene mejne vsebnosti s strani mednarodnih zdravstvenih organizacij in potrudili se bomo, da jih bomo pri naših izdelkih lahko začeli upoštevati čim prej. S tem bomo pripomogli k temu, da bodo naši kupci lahko izbirali med bolj zdravimi izdelki in se odločili za zdrav način prehranjevanja,« je še dodal Vouk. Napredek bodo v Lidlu Slovenija merili z zmanjševanjem povprečne vsebnosti sladkorja ali soli na 100 g živila oz. 100 ml pijače, ponderirano glede na količino prodanih izdelkov. Izračun napredka bodo merili s koeficientom med celotno količino sladkorja in soli v izdelkih lastnih blagovnih znamk, ki jih Lidl Slovenija proda v enem letu, in skupno prodano količino teh izdelkov v enem letu. To razmerje (koeficient) mora biti vsako leto nižje. Primerjava s preteklim letom bo pokazalo, kolikšno znižanje so že dosegli.

Ozaveščevalne aktivnosti z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenija

Poleg tesnega sodelovanja z dobavitelji z namenom zmanjševanja vsebnosti sladkorja in soli v izdelkih Lidlovih blagovnih znamk bo Lidl Slovenija poskrbel tudi za ozaveščanje o zdravem prehranjevanju ter zdravi izbiri izdelkov, tako med kupci kot zaposlenimi. V ta namen so se povezali z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenija, ki je v zavezi prepoznal potencial za ustvarjanje sprememb na tem področju. »V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije že od leta 1991 spodbujamo živilsko industrijo k proizvodnji živilskih izdelkov, ki ohranjajo in koristijo zdravju človeka. To spodbujanje še danes poteka tudi s podeljevanjem znaka srčka – znaka varovalnega živila ustreznim izdelkom z ugodnimi prehranskimi lastnostmi (npr. nizka vsebnost maščob, nasičenih maščob, soli, sladkorja, veliko prehranskih vlaknin v živilu). Trgovinska podjetja lahko pozitivno vplivajo na večjo izbiro zdravju prijaznejših živil, ki so na razpolago osveščenemu potrošniku,« je dejal Franc Zalar, podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenija. Na prvem mestu društvenih dejavnosti je dejavnost osveščanja ljudi glede zdravega načina prehranjevanja, ki omogoča posamezniku, da se odloči za zdravju koristne spremembe življenjskega sloga. S tem namenom bo Lidl Slovenija v sodelovanju z društvom izvajal različne aktivnosti na področju preventivnega ohranja zdravja in ozaveščanja o zdravi izbiri prehranskih izdelkov.

Društvo bo za zaposlene in za kupce v izbranih Lidlovih trgovinah izvajalo meritve osnovnih pokazateljev zdravstvenega stanja, pomagali bodo pri strokovni podpori projekta, ob svetovnem dnevu srca v septembru pa bodo skupaj zasnovali raznovrstne aktivnosti.

Več informacij: http://www.lidl.si/sl/sladkor-in-sol.htm

