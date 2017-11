Lidl že drugič vabi na inovativni vikend hackathon

Lidl Slovenija zopet izziva kreativne in inovativne posameznike z vseh vetrov k soustvarjanju novih rešitev, ki bi lahko izboljšale nakupovalno izkušnjo. V ta namen so se zopet povezali z ABC pospeševalnikom in zasnovali Lidlov inovativni vikend, že drugi hackathon pod trgovčevim okriljem, ki se bo zgodil v soboto in nedeljo, 18. in 19. novembra 2017. Prijave zbirajo na spletni strani dogodka do 15. novembra do 12. ure, izbrali pa bodo do 100 posameznikov, ki bodo povabljeni k sodelovanju.

Na lanskem dvodnevnem izzivu se je pomerilo 12 ekip, ki so po 36 urah neprestanega dela svoje inovativne ideje predstavile komisiji, sestavljeni tako iz vodstva Lidla Slovenije kot predstavnikov ABC pospeševalnika. Komisija je izbrala tri najboljše rešitve in ekipe tudi nagradila. Kasneje so bili izmed vseh ekip izbrani še posamezniki, ki so bili nato povabljeni k sodelovanju v pilotnem trimesečnem programu ABC Enterprise pospeševalnika, v okviru katerega se kalijo inovativni startup projekti iz velikih podjetij.

Najboljše ideje čaka bogat nagradni sklad

Tokrat je Lidl Slovenija za najboljše ekipe pripravil še bolj bogate nagrade. Najbolj inovativno rešitev bodo nagradili z vrednostnimi boni v višini kar 3.500 evrov, drugouvrščena ekipa bo prejela bone v vrednosti 1.500 evrov, tretje mesto pa bo izbrani ekipi prineslo lepo praktično nagrado.

Najbolj izjemne in kreativne posameznike, ki bodo na komisijo naredili vtis s svojim doprinosom in energijo, bodo zopet povabili v trimesečni podjetniški Enterprise program. Tako bodo imeli izbrani tekmovalci priložnost, da ideje, ki jih bodo razvili tekom hackathona, pod mentorstvom ABC pospeševalnika nato še realizirajo.

Zakaj se prijaviti na hackathon?

Hackathoni so izvrstna priložnost za mlade, ki se želijo dokazati s svojimi svežimi idejami, pa tudi za izkušene strokovnjake z raznovrstnih področij, ki bi si radi z nevsakdanjim izzivom razmigali možgančke. So okolje, kjer se stkejo najraznolikejše nove vezi - prijateljstva, zaposlitve, poslovna sodelovanja in celo ljubezni. Sodelovanje v ekipi, ki tekmuje na hackathonu, pomaga razvijati žilico za skupinsko delo in javno nastopanje. Predvsem pa so hackathoni zabavna dogodivščina, ki jo zlepa ne pozabiš!

Prijave na Lidlov inovativni vikend zbirajo do 15. novembra 2017 do 12. ure na spletni strani dogodka.

Naročnik oglasa je Lidl Slovenija.