Lili Žagar in Marko Potrč: prisegata na skupno vodenje financ

Ni vedno preprosto, v Prvi osebni zavarovalnici, ki pomaga pri življenjskih odločitvah, pa stavijo na zdrave in funkcionalne partnerske odnose, za katere se je treba (po)truditi in jih negovati. Da bi še bolje razumeli izzive, s katerimi se pari soočajo tudi na področju upravljanja financ, so se povezali s strokovnjakinjo za partnersko in družinsko problematiko ter za vzgojo otrok Melito Kuhar, ki je ponudila marsikateri nasvet.

Marko in Lili – selitev in skupne finance

Priljubljeni par se je s skupnimi financami začel ukvarjati takrat, ko je začel živeti skupaj. Sta se pa Lili in Marko že na začetku zveze spopadla z izgubo prihodka, ko sta oba hkrati zapustila delovno mesto. Vendar sta tudi to preizkušnjo skupaj premagala: »Razumela sva, da bo tisti od naju, ki bo uspel v novi situaciji zaslužiti več, poskrbel za vse nujne stvari oziroma v ustreznem razmerju napram drugemu.« S tem pa pritrjujeta Kuharjevi, ki pravi, da ko oba partnerja delata za skupni blagor, se tako tudi povezujeta, sodelujeta, pogovarjata in načrtujeta skupno prihodnost in izdatke z naklonjenostjo. Strokovnjakinja iz Svetovalnice še dodaja, da naj se partnerja o skupnih financah začneta pogovarjati, ko se odločata za skupno življenje in za večje nakupe. Če se zavežeta k preudarnemu razmišljanju in pravilnemu ravnanju s financami ter varčevanju za skupen cilj, s tem gradita tudi svoj odnos, hkrati pa poskrbita za večjo finančno varnost ob nepredvidljivih življenjskih situacijah.

Kdo je bolj zapravljiv?

Lili priznava, da občasno zapravi kakšen evro tudi impulzivno, Marko pa pred nakupom ponavadi vse dobro premisli in razišče. O večjih nakupih pa se vedno odločata skupaj – preudarno in z veliko premisleka. »Pomembno je, da se partnerja uskladita glede dogovora, kako bosta načrtovala in upravljala skupne finance – tako je celotna finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov bolj jasna, če se je oba držita, pa je možnosti za konflikte malo,« svetuje Kuharjeva.

