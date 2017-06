FOTO: Lipiški hipodrom bo po prenovi eden najsodobnejših v tem delu Evrope

Konec maja so v Lipici začeli s prenovo hipodroma. Okoli 870.000 evrov vredna naložba v hipodrom je ena največjih infrastrukturnih naložb v tem letu, ob zaključku del pa bo hipodrom postal eden najsodobnejših tovrstnih objektov v širši regiji, je poudarila direktorica Kobilarne Lipica Lorela Dobrinja.

Za prenovo so se sicer odločili, ker je bil hipodrom dotrajan in v neprimernem stanju za organizacijo tako obsežnega dogodka, kot bo svetovno prvenstvo v vožnji dvovpreg, ki ga bo Lipica gostila med 20. in 24. septembrom in ki bo Lipico postavil v središče mednarodne konjeniške javnosti, je pojasnila Dobrinja.

"Poleg tega je pa hipodrom neprimeren tudi za ostala mednarodna konjeniška tekmovanja, ki jih Lipica že desetletja organizira in katere se tudi v prihodnje načrtuje, da bodo potekala v Lipici oz. da se bo njihovo število še povečalo," je dodala direktorica Kobilarne.

Dela bodo končana do konca avgusta

Hipodrom iz leta 1977 je od nastanka doživel le prenovo maneže pred desetletjem, preostala infrastruktura pa je ostala nedotaknjena. Nova podoba hipodroma bo po njenih besedah prinesla preureditev vseh sedišč, ki bodo prijaznejša do obiskovalcev, prav tako bodo z nadstreški pokrili zahodno in vzhodno tribuno. Skupna zmogljivost hipodroma bo ostala nespremenjena pri 5000 sediščih, bo pa število pokritih sedišč naraslo na 1700. Poleg tega bodo uredili še dodatne, večfunkcionalne servisne prostore v vrtači, nova bo tudi sodniška hišica, hkrati pa poteka tudi prenova maneže v neposredni bližini hipodroma ter delna obnova hleva 11 s samim nadstreškom.

"Hipodrom smo najprej analizirali iz funkcionalnega vidika, nato pa s potjo povezali obe prej nepovezani tribuni, uredili so višine sedišč in dostopnih poti," je naštel arhitekt Matej Mljač iz studia Draft arhitekti, kjer so pripravili zasnovo podobe hipodroma. "Mislim, da je to eden ključnih posegov, da se Lipica res počasi, korak za korakom dviguje in dobiva na svoji veljavi," je dodal.

Kot je pojasnila Dobrinja, celotno investicijo pokriva ministrstvo za gospodarstvo, glavni izvajalec del pa je podjetje Makro 5. Z deli so začeli konec maja, po načrtu pa naj bi groba gradbena dela zaključili konec julija, vsa dela pa proti koncu avgusta. "Trenutno dela potekajo po planu, tako da ne vidimo nekega rizika, da tega terminskega načrta ne bi uresničili," je dodala.