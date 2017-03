Ljubljana ruši turistične rekorde: lani jo je za več kot en dan obiskalo več kot 700.000 turistov

Ljubljano je lani obiskalo 12 odstotkov več turistov kot leto prej ali 270.000 več kot pred petimi leti – to je toliko, kot jih v našem glavnem mestu živi. Vsaj za en dan jo je obiskalo 700.000 turistov, v povprečju so ostali slabe tri dni. Prav tako rekordno število ljudi se je lani peljalo z vzpenjačo – 413.111. In prav grad je tista ljubljanska znamenitost, ki jo turisti obiščejo najprej.