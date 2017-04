Ljubljansko letališče dobilo novo povezavo z nizkocenovnikom

V okviru poletnega voznega reda je potnikom z ljubljanskega letališča na voljo nova nizkocenovna povezava v nizozemsko prestolnico. Ljubljano in Amsterdam bo odslej povezoval tudi letalski prevoznik Transavia.

Vodni krst za dobrodošlico. (Foto: Aerodrom Ljubljana)

Prvo letalo omenjene družbe je na ljubljanskem letališču pristalo ob 8.50 uri. Pozdravili so ga z vodnim krstom, prve potnike in posadko pa posladkali s torticami na palčkah v zeleni barvi prevoznika.

Potnike in posadko prvega leta so pozdravili s sladkim presenečenjem. (Foto: Aerodrom Ljubljana)

Leta 1965 ustanovljena letalska družba Transavia je hčerinsko podjetje družbe KLM, članice skupine Air France-KLM. Trenutno ima vzpostavljenih 22 rednih linij po vsej Evropi, v sezoni pa njena letala letijo tudi na številne počitniške destinacije v Sredozemlju, Severni Afriki in na Kanarskih otokih ter pozimi v Alpe.

Posadko prvega leta v Ljubljano so presenetili s šopkom tulipanov. (Foto: Aerodrom Ljubljana)

V svoji floti ima 56 boeingov, večinoma tipa 737-800 s 189 sedeži, ki bodo leteli tudi na liniji med Ljubljano in Amsterdamom. Letalske vozovnice so potnikom na voljo že od 35 evrov.

V Amsterdam leti tudi Adria Airways

Iz Ljubljane je že zdaj mogoče leteti v Amsterdam, in sicer z nacionalnim prevoznikom Adria Airways. Transavia pa bo dopolnila ponudbo nizkocenovnih letov z ljubljanskega letališča: irski Easyjet že ponuja lete v London, belgijski Wizz Air pa v London in Bruselj.

"Nizozemski prevoznik Transavia bo z nizkimi cenami in privlačnim urnikom zbližal obe prestolnici in dopolnil ponudbo ljubljanskega letališča," so prepričani v Aerodromu Ljubljana.

"Dobri odnosi med državama so lahko še bolj trdni le z odličnimi in pogostimi kontakti. Letalska povezava bo omogočila številne poslovne priložnosti in vznemirljiva potovanja," je ob vzpostavitvi letov dejal nizozemski veleposlanik v Sloveniji Bart Twaalfhoven.

Od nove povezave si na Aerodromu Ljubljana do konca leta obetajo več kot 25.000 potnikov.