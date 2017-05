Ljubljansko podjetje Seascape na trg poslalo že 500. jadrnico

Ljubljansko podjetje za proizvodnjo jadrnic Seascape, ki je letos postalo vodilna svetovna znamka v branži in bo prvič preseglo proizvodnjo 100 jadrnic na leto, je danes na trg poslalo 500. jadrnico. V naslednjih letih načrtujejo dodatne zaposlitve in širitev ponudbe, za kar med drugim potrebujejo nove prostore. Krepijo tudi skrb za uporabnike.

Njihov najnovejši model Seascape 24 je prejel naziv evropska jadrnica leta 2017. (Foto: POP TV)

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal vodja prodaje in trženja v podjetju Andraž Mihelin, so 500. jadrnico prodali v ZDA. Gre za model seascape 24, ki ga v družbi označujejo za svojo prvo jadrnico, ki naj bi dosegla vsesplošno priljubljenost. Odziv trga nanjo je po Mihelinovih besedah odličen, kar med drugim dokazuje dejstvo, da je jadrnica osvojila vse svetovne navtične nagrade.

Seascape si je sicer ime začel ustvarjati z modelom seascape 18, 5,5 metra dolgo športno-potovalno jadrnico, ki je leta 2010 osvojila tudi naziv evropske jadrnice leta. Seascape ponuja še model 27, ki po navedbah družbe ostaja edina odprtomorska jadrnica s celotno potovalno infrastrukturo, ki jo je mogoče prevažati s prikolico.

Kot je poudaril Mihelin, so letos dobili "zelo jasen signal", da so njihove jadrnice skladne s smernicami razvoja trga. Njihove jadrnice sicer ne ponujajo razkošja, ampak hitrost in praktičnost.

Vzpostavili posebno spletno platformo

S kupci po Mihelinovih besedah dobro sodelujejo in od njih prejemajo dragocene povratne informacije, ugotovili pa so, da bi jim morali nameniti še več skrbi. Zato so vzpostavili spletno platformo, kamor lahko jadralci nalagajo podatke o posameznih jadranjih in jih po želji delijo z drugimi.

Namen platforme je tudi povečati število ljudi, ki se ukvarjajo z jadranjem, saj Seascape po Mihelinovih besedah ne tekmuje z drugimi vodnimi športi, temveč športi nasploh. Ocenjujejo namreč, da se lahko jadranja s takšnimi jadrnicami, kot jih proizvajajo, nauči tudi čisti začetnik.

Spletni platformi želijo dodati še spletno trgovino, kjer bi lahko obstoječi lastniki jadrnic spremljali nove ponudbe. Priznavajo namreč, da so v trženju manj podkovani, zato v drugi polovici leta načrtujejo zaposlitev osebe, ki bi skrbela izključno za spletno platformo in skrb za stranke prek spleta.

V družbi prav tako načrtujejo nadaljnje organiziranje lastnih dogodkov, kjer med drugim pridejo v stik z obstoječimi uporabniki njihovih jadrnic. Čeprav gre za precej specifično ponudbo, Seascape jadrnic ne izdeluje za znane naročnike.

Glavni izziv v naslednjih šestih mesecih bo po Mihelinovih besedah pridobitev skupnega prostora, kjer bi lahko vse svoje storitve združili na enem mestu. Na ta način bi namreč poleg poenostavitve postopkov veliko prihranili, hkrati pa omogočili razvoj nove, večje jadrnice.

Podjetje je sicer lani ustvarilo tri milijone evrov prometa in 180.000 evrov dobička, za letos pa načrtujejo promet v višini okoli štiri milijone evrov in dobiček, ki bo najmanj enak lanskemu.