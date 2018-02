Luka Koper in žerjavisti podpisali socialni sporazum

Uprava Luke Koper in Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti sta podpisala sporazum, ki družbi zagotavlja dolgoročni socialni mir, so sporočili iz družbe. Podpisniki so se strinjali, da je sporazum v interesu celotnega pristaniškega sistema in vseh spremljajočih pristaniških dejavnosti.

Socialni sporazum namreč zagotavlja dolgoročno stabilno poslovno okolje in je temelj za kontinuiran in konstruktiven dialog med socialnimi partnerji, so še zapisali v Luki Koper.

Razmere v Luki Koper naj bi se zdaj končno umirile. (Foto: Ervin Čurlič)

Tako se očitno dokončno umirja stanje v koprskem pristanišču po dogajanju v zvezi s poskusom odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Mladenu Jovičiću. To je prejšnji mesec vodilo v proteste zaradi domnevnega napada na sindikalno delovanje, žerjavisti pa so upočasnili delo v pristanišču, kar je v le nekaj dneh privedlo do večjih zamud, zlasti na kontejnerskem terminalu.

Po maratonskih pogajanjih so uprava in žerjavisti 3. februarja sklenila sporazum o umiritvi razmer, po kateri je uprava med drugim umaknila civilni postopek zoper Jovičića.

V sindikatu žerjavistov so v času zaostrovanja razmer zaradi postopkov zoper Jovičića sicer napovedali preklic socialnega miru. Prvi luški nadzornik Uroš Ilić pa je po zadnji seji nadzornega sveta 16. februarja med drugim pojasnil, da so bile informacije v javnosti netočne, saj se je veljavnost prejšnjega socialnega sporazuma iztekla že julija lani.