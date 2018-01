FOTO: Na protestih v Luki Koper več 100 ljudi: Primorska je enotna, Luke ne damo

Civilna fronta 'Vstala Primorska, vstani Slovenija!' je danes pred Luko Koper pripravila protest v podporo delavskemu boju. Udeležbo oziroma zanimanje zanjo je po družbenem omrežju Facebook najavilo več kot 500 ljudi, približno toliko se jih je tudi zbralo in zaprlo vhod v Luko Koper. Shod je sledil zaostritvi razmer med žerjavisti in upravo Luke po poskusu odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Mladenu Jovičiću.

Okoli uro dolg protestni shod so protestniki sklenili s približno četrt ure dolgim pohodom okoli krožišča pred vhodom v Luko, zaradi česar je bil tovorni promet v in iz pristanišča za kratek čas ustavljen.

V civilni fronti zahtevajo, da se konča gonja proti sindikalistom in delavcem, "ki so dovolj pogumni, da se uprejo škodljivim manipulacijam uprav".

Protestniki so skandirali slogane, kot so: "Luke ne damo!" in "Mladena ne damo!". Zgovorni so bili tudi transparenti, ki so se glasili: "Mi vsi smo Mladen!", "Primorske ne damo", "Ne preizkušajte našega potrpljenja".

Mersad Kovačević iz sindikata žerjavistov je prišel na shod zaradi dogajanja v zadnjih dneh in poskusov vročitve odpovedi delovne pogodbe njihovemu sodelavcu in predstavniku zaposlenih v nadzornem svetu Jovičiću.

Protesta so se udeležili številni predstavniki sindikatov, ki so izrazili solidarnost sindikatom in delavcem znotraj Luke Koper.

'To je napad na skupno premoženje'

Tomaž Slavec iz Levice je opozoril, da je treba ustaviti plenjenje države. Kot je poudaril, so najprej odstranili neposlušne člane nadzornega sveta, nato upravo "in sedaj so na vrsti predstavniki zaposlenih". Ob tem je tudi spomnil, da eden glavnih argumentov za zamenjavo Matićeve uprave ni rešen. "Kje je zdaj načrt zaposlovanja delavcev IPS," se je vprašal.

Po njegovem tudi ne gre v primeru Jovičića le za napad na sindikalno organiziranje, vse zaposlene in delavstvo nasploh, pač pa tudi za napad na skupno premoženje.

Na nereševanje problematike delavcev IPS so opozorili tudi drugi govorci. Diana Kos iz sindikata poštnih delavcev je tako izpostavila vzorec odpuščanj sindikalistov v drugih podjetjih, od Pošte Slovenije do Arrive in sklenila, da ne gre za naključje, ampak za vzorec z namenom dolgoročne prekarizacije delavstva. Kot je dodala, bi morale "odleteti vse uprave, ki ne rešujejo problema prekarizacije, in morala bi odleteti vlada, ki vse to dopušča".

Na shodu je bil prisoten tudi predsednik sveta delavcev Luke Koper Mirko Slosar, ki je ob robu shoda ocenil, da gre za odziv na "odkrit napad na delavsko gibanje v Luki Koper".

Po njegovih besedah z upravo sicer potekajo "intenzivni pogovori, da se reši nastali položaj in jaz verjamem in upam, da bomo prišli do nekih skupnih zaključkov čim prej in da se poslovanje Luke Koper in delo vrneta v normalno stanje". Znano je namreč, da žerjavisti od konca prejšnjega tedna počasneje delajo, zaradi česar so v minulih dneh že nastale zamude.

Slosar je pri tem poudaril, da žerjavisti trenutno presegajo norme in da delo poteka v skladu z notranjimi predpisi in določbami iz varstva pri delu. "Pazi se bolj, kot se lahko pri hitenju," je navedel ter dodal, da je žerjaviste še vedno strah morebitnih delovnih nezgod. Jovičić je bil kot žerjavist julija lani namreč udeležen v nesreči, v kateri je umrl tuji delavec. "Osebno sem mnenja, da če gre kaj narobe, mora podjetje zaščititi zaposlenega, ne pa da še samo vztraja s svojimi tožbami na lastno pest," je še povedal Slosar.

Na protestih v Luki Koper se je zbralo okrog 500 ljudi. (Foto: Aljoša Kravanja)

Podpiramo vas v odločenosti, da preprečite politično kaznovanje sindikalista z vsemi sredstvi pravnega in sindikalnega boja. Visokošolski sindikat Slovenije v pismu podpore Sindikatu žerjavistov

Nova uprava Luke Koper pod vodstvom Dimitrija Zadela je namreč na začetku prejšnjega tedna začela postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Jovičiću, ki je bil kot žerjavist udeležen v delovni nesreči konec julija, v kateri je umrl delavec.

Vodstvo družbe je v petek sicer sklenilo ustaviti postopke odpovedi pogodbe in namesto tega iti v sodno izpodbijanje zadnje Jovičićeve pogodbe o zaposlitvi. Kot je tedaj pojasnil Zadel, pri postopkih zoper Jovičića ne gre za "nikakršen napad na sindikalno gibanje", Jovičić pa do nadaljnjega ostaja zaposlen v Luki in mu bo tudi omogočeno sindikalno delovanje.

Poteza uprave ni pomirila žerjavistov, ki so zaradi po njihovem enostranskih potez uprave zoper sindikat in preostale zaposlene preklicali socialni mir. Dodatno so žerjavisti upočasnili delo, zaradi česar so že nastale zamude, ne pa tudi preusmeritve tovornih ladij v druga pristanišča, je v ponedeljek pojasnil Zadel.

Civilna fronta je podoben množičen protest organizirala že pred poldrugim letom ob poskusih zamenjave tedanjih luških nadzornikov, kar bi odprlo vrata zamenjavi tedanje uprave pod vodstvom Dragomirja Matića. Tedaj se je na shodu zbralo nekaj tisoč ljudi, tudi zaradi pritiska javnosti pa je Slovenski državni holding (SDH) nato umaknil predlog o menjavi članov nadzornega sveta, tedanji predsednik uprave SDH Marko Jazbec pa je odstopil s položaja.

Nova uprava je začela postopek izredne odpovedi sindikalistu Mladenu Jovičiću, zato je v Luki zavrelo. (Foto: Aljoša Kravanja)

Visokošolski sindikat: 'obnovo' postopka razumemo kot represivni ukrep uprave

Pred shodom je podporo Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti izrazil tudi Visokošolski sindikat Slovenije. "Strinjamo se z vašo trditvijo, da napovedana izredna odpoved zaradi delovne nesreče, za katero ni dokazano, da bi bil zanjo odgovoren kolega Jovičić, ne zadeva le posameznika, ampak pomeni grožnjo vsem sindikalistom v vašem kolektivu," so zapisali v pismu podpore.

Dodali so: "Ker so vsi roki za izredno odpoved potekli oziroma ker po premestitvi na drugo delovno mesto ni pravne osnove zanjo, ‘obnovo’ postopka po tako dolgem obdobju razumemo kot represivni ukrep uprave, ki jo je SDH po nareku vlade ravnokar nastavil zato, da zatre notranjo opozicijo vladnim netransparentnim načrtom glede luke, drugega tira in preplačila udeležbe Madžarske v investiciji v drugi tir Divača–Koper."

"Cenimo to, da je Sindikat žerjavistov pod vodstvom Mladena Jovičića presegel pogosto omejevanje sindikalnega delovanja na neposredne ekonomske interese zaposlenih in je s političnim angažmajem proti škodljivim potezam vlade pokazal več državotvornosti od nje same," so še zapisali.

Upočasnjeno delo v Luki povzroča preglavice Slovenskim železnicam

SŽ-Tovorni promet pa ima medtem zaradi upočasnjenih delovnih procesov pri nakladanju in razkladanju vagonov v Luki Koper že več dni težave, predvsem na kontejnerskem terminalu. Prevoz tovora je nereden, stranke SŽ-Tovornega prometa pa so vse bolj nezadovoljne in že odpovedujejo vlake, so povedali na Slovenskih železnicah.

Na železnicah pravijo, da je za oceno poslovne škode še prezgodaj, upajo pa, da se bo stanje v Luki Koper uredilo v najkrajšem času.

V Luki Koper je že od petka poteka upočasnjeno delo, za katerega so se žerjavisti odločili potem, ko je luška uprava začela postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi Jovičiću.

Da v Luki zaradi upočasnjenega dela žerjavistov prihaja do zamud, je v ponedeljek sporočil predsednik uprave družbe Dimitrij Zadel. Kot je dejal, gre za en dan zamude, ki jo skušajo nadoknaditi s kopenskim prometom, ni pa prišlo do preusmerjanja ladij v druga pristanišča. Po njegovem gre tudi za vprašanje o dosedanjem načinu dela v pristanišču.