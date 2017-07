Magna ima načrt B na Madžarskem, a raje bi gradili v Sloveniji

Predstavniki Magne se skušajo predstaviti okolici v čim boljši luči. (Foto: POP TV)

Predstavniki avstrijsko-kanadskega koncerna Magna ta teden obiskujejo nekatere občine iz okolice njihove načrtovane nove tovarne v proizvodni coni Hoče. Danes so se ustavili v Mariboru, kjer so županu Andreju Fištravcu predstavili projekt. Vodja projekta v Sloveniji David Adam je potrdil, da se ukvarjajo tudi z načrtom B, če v Sloveniji ne uspe.

Adam veliko novega sicer ni povedal, je pa dejal, da je za njih kot vlagatelje zelo pomembno, da se počutijo dobrodošle, zato so se odločili okoliškim občinam predstaviti svoj projekt in tudi s tem pokazati, da nameravajo biti dober sosed. "Pozitivno gledamo na prihodnost in verjamemo, da bomo lahko premagali tudi preostale ovire," je dejal.

Tudi tokrat ni mogel postreči z bolj natančnim terminskim načrtom, je pa dejal, da si z gradbenimi deli želijo začeti čim prej, vendar jih pred tem čaka še dokončanje postopka za pridobitev okoljskega soglasja. Z Arsom sodelujejo dobro, na vsa vprašanja z njihove strani so pravočasno odgovorili, jih je pa, glede na pretekle izkušnje v številnih drugih državah, nekoliko presenetilo število vloženih intervencijskih vlog s strani stranskih udeležencev.

Pogodbe z državo bodo podpisali, ko bo prišlo do pozitivnega razpleta vseh preostalih ovir, sicer pa je Adam potrdil, da imajo tudi rezervni načrt na Madžarskem, vendar bi se raje držali prvotnega načrta v Sloveniji. Kako dolgo bodo še pripravljeni čakati v Sloveniji, ni mogel odgovoriti konkretno, saj je to odvisno od nadaljnjega dogajanja. "Če bomo videli, da se stvari odvijajo v pravo smer, bomo vztrajali," je še dejal Adam.

Fištravec podpira projekt

Fištravec je po sestanku povedal, da so predstavnikom Magne zaželeli dobrodošlico in jim povedali, da že od samega začetka podpirajo njihovo naložbo v Sloveniji. Ob tem so jim ponudili pomoč pri nadaljnjem delu ter jim predstavili delo investicijske pisarne, ki jim je vedno na razpolago.

"Ker smo že usmerjeni naprej, smo jih povabili na jesenski karierni sejem, kjer bodo lahko predstavili svoje potrebe in proizvodnjo ter s tem zainteresirali tukajšnje prebivalstvo, dijake in učence, da svojo poklicno pot usmerijo v smeri njihovih proizvodnih pričakovanj," je dodal mariborski župan.

Magna že dosegla soglasja lastnikov zemljišč

Okoljevarstveno soglasje sicer ostaja najpomembnejše odprto vprašanje za Magno, saj je občina Hoče-Slivnica medtem dogovore z lastniki zemljišč že dosegla. Po pisanju današnjega Večera tudi s kmetom Radom Lobnikom, ki je najbolj glasno opozarjal na svoje težave, zdaj pa naj bi soglašal s 7,5 hektarja nadomestnega zemljišča v občini Rače, potem ko je Perutnina Ptuj konec junija odstopila od najemne pogodbe s skladom kmetijskih zemljišč.

Ker Magna zaradi že podpisanih pogodb za dobavo avtomobilov BMW in Jaguar za 15 let vnaprej nujno potrebuje nove proizvodne zmogljivosti, vzporedno z naložbo v Sloveniji intenzivno razmišljajo tudi o planu B. Po informacijah Večera so si morebitno nadomestno lokacijo za tovarno na Madžarskem s predstavniki Magne pred dobrim tednom ogledali tudi nekateri slovenski projektanti, ki sicer sodelujejo pri načrtovanju obrata v Hočah.

Še ena od težav je načrtovana sečnja Rogoškega gozda, čemur nasprotujejo tamkajšnji prebivalci, a je hoški župan Marko Soršak medtem že podpisal sklep o zmanjšanju poseka gozda z 8,6 na štiri hektarje.

Ob tem je na ustavnem sodišču še vedno pobuda za presojo ustavnosti dela zakona, ki ureja investicijo posebnega pomena v Hočah, ki jo je vložila skupina treh kmetov. Kdaj naj bi ustavno sodišče o vlogi odločilo, uradno ni znano, po nekaterih neuradnih virih časnika pa naj bi se to zgodilo do konca julija.