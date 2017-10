Magna v podpis pogodb z državo in položitev temeljnega kamna v Hočah, a boj okoljevarstvenih organizacij še očitno ni končan

Na mariborskem letališču bodo popoldne predstavniki Magne, gospodarskega ministrstva in občine Hoče-Slivnica slovesno podpisali pogodbi o izvedbi strateške investicije in dodelitvi okoli 18 milijonov evrov visoke finančne spodbude za investicijski projekt, ki obljublja najmanj tisoč delovnih mest v naslednjih petih letih.

Pogodbi bosta ob še nekaterih predstavnikih avstrijsko-kanadske multinacionalke podpisala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in prvi mož Magne v Evropi Günther Apfalter, po podpisu pa bosta izjavi predvidoma dala Apfalter in predsednik slovenske vlade Miro Cerar. Takoj nato bo sledila še uradna položitev temeljnega kamna na gradbišču.

Magna je od okoljskega ministrstva gradbeno dovoljenje po dolgem postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja prejela 5. oktobra. (Foto: Kanal A)

Pomgrad s pripravljalnimi deli že pričel, a rok končanja del bo velik izziv

Gradbena dela za projekt nove lakirnice v Hočah je avstrijsko-kanadski avtomobilski proizvajalec že pred časom zaupal enemu največjih slovenskih gradbincev - družbi Pomgrad. Ta je s pripravljalnimi deli že pričel, potem ko je Magna nedavno z nekajmesečno zamudo le prejela gradbeno dovoljenje. Rok končanja del bo za podjetje velik izziv, saj je bil prvotni načrt, da bi z deli pričeli maja letos in končali novembra prihodnje leto, to pa bodo zdaj skušali nadomestiti z večizmenskim delom.

S pogodbo o strateški investiciji se bo država zavezala k izplačilu dobrih 18 milijonov evrov spodbude, v zameno pa Magna zagotavlja več kot 100 milijonov evrov vredno naložbo, kjer bo delo v petih letih dobilo najmanj tisoč ljudi. Prva faza predvideva postavitev lakirnice in zaposlitev 400 delavcev.

A pot do Magnine naložbe je bila trnova, predvsem zaradi nasprotovanja nekaterih naravovarstvenih organizacij. Očitno pa boj okoljevarstvenih organizacij še ni končan. Novičarski spletni portal Požareport je prejšnji teden poročal, da je predsednik Slovenskega E-foruma Gorazd Marinček na ministrstvo za okolje in prostor vložil predlog za izrek ničnosti za okoljevarstveno soglasje ter predlog za obnovo postopka izdaje. Vložil je tudi predlog za odpravo in razveljavitev soglasja, ki naj bi kršilo zakon o vodah.

Na upravno sodišče pa naj bi medtem že prispela prva tožba zoper vladno direkcijo za vode in Arso, prav tako zaradi izdaje vodnega in okoljskega soglasja, je še poročal Požareport.