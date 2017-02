Magna v Sloveniji že išče prve delavce: sistemskega inženirja, kontrolorja in vodjo vzdrževanja

Magna je sredi januarja predsedniku vlade Miru Cerarju uradno potrdila, da prihaja v Slovenijo. Sprva bo na območju bodoče proizvodne cone Hoče-Slivnica zrasla ličarska delavnica za vsaj 400 zaposlenih, v naslednjih fazah pa naj bi projekt nadgradili na 3.000 novih delovnih mest.

Te dni so že začeli iskati prve sodelavce v Sloveniji. Kot je razvidno iz spletne strani MojeDelo, za novo lokacijo iščejo sistemskega inženirja, kontrolorja in vodjo vzdrževanja.

Magna že išče prve delavce. (Foto: POP TV)

"V drugi fazi naj bi projekt nadgradili s 1350, v tretji pa s še dodatnimi 1300 zaposlenimi, kar bi skupaj pomenilo okoli 3000 novih delovnih mest. Ob tem je treba upoštevati tudi to, da se na vsako delovno mesto v neposredni proizvodnji vežejo vsaj še trije do štirje ljudje, ki bodo del dobaviteljske verige," je januarja dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Vsi vpleteni se medtem še naprej intenzivno ukvarjajo z zagotovitvijo vseh pogojev za prihod giganta. Prav danes bodo o spremembah občinskega prostorskega načrta odločali svetniki občine Hoč-Slivnica, še vedno potekajo tudi dogovori z nekaterimi lastniki zemljišč, ki so odvisni od kmetijske dejavnosti za nadomestna zemljišča.

Ko bo vse to opravljeno, bo predvidoma v kratkem sklenjena tudi pogodba med državo, občino in investitorjem, kjer bodo zapisani vsi pogoji, sprejeti s posebnim zakonom, ki med drugim določa minimalno število delovnih mest, vrednost investicije in podobno. Zakon, ki državi daje tudi možnost razlastitve tistih lastnikov zemljišč, s katerimi se ne bi uspeli dogovoriti, omenja najmanj 1000 delovnih mest in vrednost investicije v višini najmanj 100 milijonov evrov.

Počivalšek je januarja ob uradni potrditvi Magninega prihoda napovedal, da investitor gradbeno dovoljenje pričakuje do 1. julija, takoj zatem pa namerava začeti z gradnjo, da bi proizvodnjo lahko vzpostavili jeseni 2018. Po letu in pol od takrat bi začeli uresničevati preostali fazi, tako da bi bil celoten projekt izpeljan nekje v letu 2021 ali 2022, kar pa je odvisno tudi od razvoja dogodkov na svetovnih trgih.