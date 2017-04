Marca letos krepko nižja brezposelnost kot marca lani

Ob koncu marca je bilo registriranih 95.189 brezposelnih, kar je 6,1 odstotka manj kot februarja in 13,6 odstotka manj kot marca 2016. Marca se je zaposlilo 9.690 brezposelnih, to je 53,7 odstotka več kot februarja in 3,1 odstotka manj kot marca lani.