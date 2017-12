Matić se bo kljub rekordnemu poslovanju najverjetneje poslovil z vrha Luke Koper

Delničarji Luke Koper bodo na današnji izredni skupščini, ki bo ob 10. uri v Portorožu, med drugim odločali o nezaupnici upravi pod vodstvom Dragomirja Matića. Kot glavni razlog za nezaupnico nadzorni svet navaja ugotovitve izredne revizije poslov Luke z izvajalci pristaniških storitev (IPS), a razlogi so očitno širši.

Današnja skupščina bo novo poglavje v več let trajajoči zgodbi o medsebojnem nezaupanju med upravo in državo kot največjim lastnikom, ki je lani poleti pripeljalo celo do nekajdnevne zaustavitve del v pristanišču. Država ima neposredno in posredno v lasti 67 odstotkov podjetja.

Nadzorni svet pod vodstvom Rada Antoloviča je v sklicu skupščine kot glavni razlog za nezaupnico navedel izsledke posebne revizije poslov Luke z IPS, ki je med drugim pokazala, da podjetje poslovnega modela IPS na strateški ravni ne upravlja aktivno, in opozorila na tveganja s področja kršenja delovne zakonodaje, nadzora nad IPS in korupcije.

Luka Koper bo najverjetneje dobila novo vodstvo. (Foto: POP TV)

Uprava Luke je očitke zavrnila. Zatrdila je, da je naredila veliko za ureditev podedovane problematike, ki se vleče že dve desetletji. Matić je spomnil, da so za naslednjih pet let načrtovali zaposlitev 500 ljudi, obenem pa opozoril, da 1000 ljudi naenkrat ne morejo zaposliti, saj bi to močno prizadelo dobičkonosnost družbe.

Prav poslovanje, ki redno podira rekorde, je najmočnejši argument uprave, nadzorniki in Slovenski državni holding pa ugotavljajo, da kljub temu ostaja velik potencial, da bi podjetje lahko poslovalo še bistveno bolje.

Matić, ki z nadzorniki in lastnikom javno polemizira, je prepričan, da so v ozadju zahtev po njegovem odhodu druga vprašanja. Nadzornik Uroš Ilić je minuli teden priznal, da so razlogi širši in da je na mizi nadzornikov 25 različnih očitkov upravi.

Po pričakovanem izglasovanju nezaupnice bo nadzorni svet v petek odločal o nadaljnjih korakih in predvidoma imenoval novo upravo.

Kot je običaj pri kadrovskih posegih v Luki, se je tudi tokrat obudila polemika o drugem tiru Koper-Divača, iz podjetja pa prihajajo očitki, da želi država prek izbranega modela izvedbe projekta omejiti razvoj družbe. Na to je v sredo opozoril tudi zbor delavcev, ki je sprejel več zahtev do države kot lastnika.

O napetostih priča tudi to, da bo skupščina prvič zunaj Kopra, v Portorožu, v prelomu z dosedanjo prakso pa bo tudi zaprta za javnost.