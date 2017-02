Podjetništvo se rodi, ko te radovednost pripelje tako daleč, da si rečeš: 'Kaj pa če ...?'

Matija Goljar (Foto: Damjan Žibert)

Matija Goljar. Obraz oddaje Štartaj, Slovenija in človek, ki mladim pomaga pri podjetniških začetkih. V času, ko se Slovenija sicer uspešno pobira po krizi, a je še vedno čutiti ogromno pesimizma, je njegov pogled na življenje skorajda unikaten. Optimističen. Po uri pogovora mi je jasno, kako zelo dobro to dene.

Vsak bo naredil samo toliko, kolikor je zmožen sanjati, in nič več.

"Zelo sem optimističen, to absolutno priznavam. Pa malo tudi zavestno. Ker toliko kot enega cinizma poslušaš zunaj ... Zakaj? Vse ti je dano. Bolj je to, da si potem ti sam v glavi ustvariš oviro. So ljudje, ki so bili v bistveno težji osebni situaciji, pa so dali to čez in uspeli," sporoča vsem, ki pravijo, da se ne da, da ni mogoče, in to uporabljajo kot izgovor. Skoraj v isti sapi doda: "Ne smemo pa zapasti v neoliberalistično logiko vsak si je sam kriv. Niti pod razno. Niti pod razno!" Ko nekdo pade v kremplje revščine in ne ve niti, kako bo poskrbel zase, takrat se ne more iti podjetništva. In takrat mu mora država ponuditi roko. "Vse, kar pravim, je, da komparativno, procentualno, je tako velik delež Slovencev, sploh pa slovenskih mladih, ki ima to možnost, da se to ne more primerjati skoraj z nobeno drugo državo." Govori o podjetništvu.

Ne le več možnosti, verjame, da imajo mladi danes tudi več časa, da jih izkoristijo. Spodbuja jih, naj jih zgrabijo, in ko jih, jim pomaga, jih vodi. Po podjetniški poti, za katero je prepričan, da za mlade postaja podobna realnost, kot je bila za njihove starše služba od osmih do štirih. "Gre za to, da so se po eni strani delovna mesta specializirala, po drugi strani pa ni več dovolj, da si zgolj izvrševalec nalog, znati boš moral kritično razmišljati, postati boš moral ustvarjalec in to so delovna mesta prihodnosti, kar pa je seveda zelo povezano s podjetništvom."

Mlade čaka turbulentna kariera, zamenjali bodo osem, devet, morda deset služb in prej, kot bodo začeli nabirati izkušnje, bolje bo. Zato jim pomaga v okviru Ustvarjalnika: "Tistim, ki res pokažejo še za odtenek več samoiniciativnosti, sposobnosti, tistim je treba odpreti vrata in jim dati peskovnik. Jim dati vse možnosti, da izkoristijo svoj potencial." In zato je brez pomisleka sprejel povabilo k vodenju oddaje Štartaj, Slovenija. "To je ena taka stvar, ki je tudi v svetovnem merilu nekaj 'uau' Da na eni strani trgovina da prostor za mlade, ki začenjajo, na drugi strani se televizija odloči, da bo skozi svoj mehanizem resničnostnih šovov naredila nekaj izvenserijsko pozitivnega, optimističnega. In to je bil tudi razlog, zakaj potem, ko so mene povabili, ni mogel biti odgovor nič drugega kot ja."

Priložnost, ko jo dobijo le izbranci: ko te na začetku poslovne poti podpreta trgovska mreža in televizija

Ti se zmeniš z enim direktorjem, pa si po celi Sloveniji v trgovinah.

"Štartaj, Slovenija išče produkte, ki so zanimivi za najširšo množico, da jih lahko potegnejo s police in kupijo," pove. Na koncu, seveda, odločajo kupci. A pri izbiri, komu ponuditi priložnost, veliko vlogo igra tudi človek za izdelkom. "Kar se tiče posameznikov, ja, zagotovo gre za to, da moraš biti ti sposoben izdelek ponuditi celi Sloveniji. Gre za to, da je treba zagotoviti dovolj ustrezno velike količine, malo gre pa tudi za to, da ne bo podjetnik pod pritiskom padel."

Treba se je namreč pripraviti na trdo delo, pa čeprav je to v prvi vrsti priložnost, ki je dana le redkim. Takole jo opiše: "Največja lepota Štartaj, Slovenija za podjetnika je v tem, da bodo dobili: prvič, garantiran odkup s strani Spara. Drugič: Spar je ogromen prodajni kanal, verjetno eden največjih v Sloveniji. In že samo s tem, da prideš v stik s toliko ljudmi, je skoraj zagotovljen uspeh. In ko zraven pride še TV-oddaja, ki tvojo osebno zgodbo razširi in jo da v svet, da jo cela Slovenija na nek način začuti, potem je to marketing, ki ga ne bi mogel nikjer plačati, nikjer dobiti. Kar pomeni, da nekdo, ki pride noter, ima odskočno desko, da naredi veliko zgodbo."

Vsi, ki so že sodelovali v oddaji, in tudi tisti, ki jih bomo spoznali v prihajajoči sezoni, so podjetniško zgodbo sicer začeli pisati že prej. "Daleč," Matija Goljar odgovori na vprašanje, kako daleč so pripeljani izdelki, ki so izbrani za Štartaj, Slovenija. "Od prototipa do serijske proizvodnje je še veliko časa. Ker prototip narediti, je že zahteven zalogaj, ampak niti blizu tako kot potem, ko moraš imeti standardizirano, zato da boš naredil 10 tisoč enakih kosov. To pomeni, da vsi tisti, ki so noter, so imeli že v začetku zelo dober produkt, hkrati pa so imeli toliko postavljeno podjetje ali pa so se znali samoorganizirati, da jim je lahko stekla proizvodnja. To traja običajno pri poslu par let, da prideš do tega. To so podjetniki, ki so še zelo na začetku v smislu tega, kaj jim je njihov končni domet ali potencial, ampak kljub vsemu, nekaj so pa že naredili."

Se je v posel bolje podati sam ali v dvoje?

V poslu najbolje delujejo dvojice, je prepričan naš sogovornik. (Foto: Damjan Žibert)

Steve Jobs in Steve Wozniak. Načeloma že dva, če sta zelo sposobna, če je eden bolj inženir in drugi bolj prodajnik, lahko pokrijeta dovolj področji, da zadeva zaštarta. Najboljši timi so običajno pari, trojke. Ne preveliki. Upravni odbor ne more voditi firme, sploh pa ne startupa.

"Komu po vaših izkušnjah bolj uspeva v poslu – nekomu, ki ima sam cel komplet, se pravi osebnostne značilnosti, ki naj bi jih imel podjetnik, ali nekdo, ki mogoče sam vsega nima, pa zna zbrati okoli sebe pravo ekipo ljudi?" Odgovor na to vprašanje strese kot iz rokava: "Vedno je ekipa. V bistvu je velika večina najbolj uspešnih podjetniški zgodb zgodba ekipe." Tudi za sodelujočimi v oddaji je vedno stal nekdo, ki jim je pomagal, jih podpiral. Nekdo, ki jim je blizu.

"Partnerski odnos v poslu je še bolj intimen, kakor je odnos med možem in ženo," je prepričan naš sogovornik. "Podjetništvo je taka stvar, kjer boš moral imeti tudi tiste težke pogovore, se iskreno o vsem pogovarjati. Mogoče se ti lahko zgodi, da kakšne stvari ne poveš možu ali ženi, partnerju pa absolutno moraš, ker če ne, bo firma padla," pojasni svoj pogled na poslovno partnerstvo. Najboljše ekipe nastanejo, ko so si ljudje karakterno izjemno blizu, hkrati pa pokrivajo komplementarno različna področja, pove. "In skoraj nikoli ne gre, da bi se dva ad hoc zbrala skupaj."

"Potovanje je dobra analogija. Posel je potovanje, kjer se ti bodo zgodile nepričakovane stvari, in zato, če nekoga poznaš že leta in leta, če veš, kako se obnaša v kakšni situaciji, če veš, kako reagira v poslu, potem je to tim, ki funkcionira."

Stavek vseh stavkov: Kaj pa če ...

Definicija sodobne umetnosti je: "To bi lahko naredil tudi jaz." In potem nekdo pride in reče: "Ja, ampak nisi." Gre za to, da vse 'kul' stvari postanejo zelo očitne. Ko jih nekdo naredi.

Vse se začne z radovednostjo, radovednost je gonilo poslovnega sveta, je prepričan Matija Goljar, voditelj oddaje Štartaj, Slovenija, ki pa je najprej in predvsem mentor mladim podjetniškim upom.



"Mislim, da je radovednost mehanizem, ki omogoča vse ostalo. Če te nekaj zanima, boš začel o tem brati, in če te zanima še malo bolj, boš kar naenkrat bral o vsem mogočem. Kreativnost ni tvorjenje nečesa novega, kreativnost je, da znaš povezati nekaj, kar že obstaja. Ko ti veš veliko različnih stvari z mnogovrstnih področji, se ti utrne: 'Glej, to pa bi šlo skupaj.' In potem si postaviš tisti stavek: 'Kaj pa če ...' Ta stavek 'Kaj pa če ...' je najbolj ploden stavek v zgodovini človeštva. Ker ko znaš ti enkrat ta stavek ven dati iz sebe, potem, če si še naprej radoveden, boš hotel to videti. 'Kaj pa če svoj hobi pretvorim v posel?' 'Kaj pa če zdaj poskušam to prodati?' 'Kaj pa če poskusim narediti inovacijo?' Tako se rodi podjetništvo.«

Tisti, ki pridejo do te točke, dobijo naslednji nasvet: Vztrajaj v preprostosti in ustvaril boš popolnost. "Vedno je lahko ustvariti nekaj preprostega, malega in iz tega malega graditi nekaj bolj kompleksnega. Lažje kakor obratno. Tudi Google se je začel kot najbolj preprosta bela spletna stran z eno besedo, enim iskalnim poljem."

"Podjetništvo ni samo to, da tvoriš svoj produkt, ampak tudi, da tvoriš svoj pristop na trg. Ko ti uspe to povezati, se lahko začne serijska proizvodnja," nam je pot od ideje do zaslužka strnjeno opisal sogovornik. Tisti, ki bodo sodelovali v oddaji Štartaj, Slovenija, bodo pri tem dobili izjemno pomoč. (Foto: Damjan Žibert)

Prirojeni ali privzgojeni optimizem?

Ko se takole pogovarjava, imam občutek, da je vse mogoče. Da vsak lahko uspe. Kar je precej sveža misel po letih poslušanja o krizi in o tem, kako se več vrat zapira kot odpira. Od kod mu ves ta optimizem? Je bilo življenje doslej tako prijazno z njim?

"Rodil sem se s srčno napako, tri mesece sem bil star, ko so me operirali. Za moje starše je moralo to bilo grozno in vedno so mi dajali vedeti, da je privilegij že to, da sem živ. In vedno so mi tudi dajali vedeti – tu je moj oče odigral veliko vlogo – če ti misliš, da imaš prav, potem to absolutno povej na glas. To je bilo že pri zelo zgodnjih letih. Jaz nekako vedno opažam, da se da vsako stvar urediti," deli z nami zgodbo iz svojih rosnih začetkov, ki ga je za vedno zaznamovala.

Že kmalu sem ugotovil, da se vedno najde plan B, vedno se najde način, da boš dosegel tisto, kar hočeš, dodaja. "In iz tega je tudi izhajalo, da je bilo meni že od malega normalno, da če se k nečemu spraviš in da če si dovolj trmast in boš dovoljkrat poskusil, na neki točki ti bo uspelo. Pač bo. Če ne moreš sam, boš našel nekoga, ki ti bo vrata odprl tako ali drugače."

Številni mladi so tistega, ki odpira vrata, našli v njem in v socialnem podjetju Ustvarjalnik, ki ga vodi. Pa se ima sam za podjetnika? "Ne čisto. Jaz se imam bolj za učitelja, iskreno povedano.Štartaj, Slovenija. Vsebina, ki je izražena skozi te zgodbe, to je najboljši učni moment, kar ga človek lahko doseže. Jaz se imam iskreno povedano za učitelja, ki ima največjo učilnico v Sloveniji. Zaradi tega, ker ti predaš zgodbe, pokažeš na primeru, osmisliš in rečeš, dajte tudi vi."

Kateri je tvoj najljubši izdelek iz prve sezone? "Sčasoma vidiš, da je podjetnik bolj pomemben od produkta. Tisti podjetnik, ki se zna obrniti, ki zna izkoristiti priložnost, ki mu je dana, to je človek, ki bo uspešen, pa tudi če prodaja produkt, ki se ti mogoče na začetku ne zdi zanimiv. Izpostaviti moram Reneeja Vozlja iz Pivovarne Knap, ker se je v času, ko se je začelo snemanje, tudi prijavil za mentorja na Ustvarjalniku. Ogromno mi pomeni, ko podjetnik naredi preskok, da ne le poskrbi za sebe, da dela dober posel, ampak da potem to znanje deli naprej mlajši generaciji. Lepo je videti, da se res vedno več podjetnikov odloča za točno to. Ta zgled pritegne, da še ostali pridejo."