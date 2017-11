Menite, da je čas za boljšo službo?

29. novembra se boste lahko na enem mestu predstavili več kot 75 podjetjem, ki imajo razpisana atraktivna delovna mesta. Poleg tega vam bodo na voljo karierno svetovanje, karierna predavanja in predstavitve uspešnih karier. Čas je, da si ustvarite boljšo službo!

Na Karierni sejem MojeDelo.com po boljšo službo

V spletni raziskavi, ki jo je pred kratkim opravil slovenski spletni portal za iskalce dela Mojedelo.com, je kar tri četrtine vprašanih bilo takoj pripravljenih menjati službo, če bi se pojavila dobra priložnost. Kar 90 odstotkom pa je najbolj pomembno, da delajo v podjetju, ki je v koraku s časom in jim omogoča moderne načine dela. Poiščite delo, ki ga boste z veseljem opravljali na Kariernem sejmu MojeDelo.com 29. novembra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Tam bo kar 75 delodajalcev morda iskalo prav vas. Med njimi so Petrol, Krka, Lek, Generali, GEN-I, Iskratel, Gorenje, Revoz, Akrapovič, A1, Lidl, Merkur, Atlantic grupa, Savatech, Dorssen, Vzajemna, Adria Mobil, Iskraemeco, Knauf Insulation, Hofer trgovina, Slovenska vojska, Hella Saturnus, Spar Slovenija, Pošta Slovenije, Kolektor, Goodyear, Intra Lighting, Mahle letrika, odelo Slovenija, in številni drugi.

Ustvarite si obilico kariernih priložnosti na Kariernem sejmu MojeDelo.com, 29. 11. v Cankarjevem domu.

Naj vas v roke vzamejo strokovnjaki - brezplačno

15. Karierni sejem MojeDelo.com bo rekorden. En dan, 75 delodajalcev, karierna predavanja, karierna svetovanja ter predstavitve uspešnih karier. Opravite več razgovorov kot jih drugače lahko v enem letu, posvetujte se z izkušenim kariernim svetovalcem, opravite psihometrično testiranje in raziščite, v čem ste dobri in kje so vaše šibke točke. V fotokotičku vas čaka fotograf, pri katerem boste prejeli profesionalno fotografijo za vaš življenjepis. Vstop je prost, vsa svetovanja, testiranja in fotografiranje lahko opravite brezplačno.

Kako so uspeli uspešni?

Slovenci smo še vedno prepričani, da se do kariere v največ primerih pride preko vez in poznanstev. Uspešni posamezniki na Kariernem sejmu MojeDelo.com bodo predstavili svoje zgodbe, ki pričajo o tem, da si uspeh ustvarjamo sami. Kako so krojili svojo karierno zgodbo, bodo med drugim predstavili Lior Kochavy, idejni vodja priljubljene kulinarične tržnice »Odprta kuhna«, televizijski voditelj in novinar Sekumady Conde ter filmski podjetnik, zaslužen za prerojeni Kino Gledališče Bežigrad, Denis Vehabović.

Kako so kariero gradili uspešni posamezniki? Karierni sejem MojeDelo.com predstavlja Kul kariere.

Tiste, ki imate podjetniško žilico ter si želite ustvariti lasten posel, pa bodo uspešne podjetniške zgodbe navdihovale v Podjetniškem kotičku, kjer se bodo predstavili številni in raznoliki podjetniki.

Na zmenek ne bi prišli nepripravljeni - z razgovori je enako

Na Kariernem sejmu MojeDelo.com se lahko predstavite 75 podjetjem Pridite dobro pripravljeni in z veliko pozitivne energije.

Da od kariernega dogodka odnesete največ, se nanj dobro pripravite. Na zmenek po navadi ne odidemo neurejeni in slabe volje – enako je z razgovori za službo ali predstavitvijo delodajalcem. Preverite, kakšne ljudi iščejo posamezna podjetja in se pripravite na tiste, za katere boste najbolj zanimivi. Pripravite natisnjene življenjepise, predstavitveni nagovor, izvedite čim več o podjetju in predvsem bodite pripravljeni z argumenti, zakaj ste ravno vi prava izbira zanje. Pridobite kontakt osebe, s katero ste govorili in jih po dogodku kontaktirajte ter spomnite nase.

Karierni sejem MojeDelo.com je največji karierni dogodek v Sloveniji, kjer si lahko ustvarite številne karierne priložnosti. Pridite po boljšo službo 29. novembra od 10. do 19. ure v Cankarjev dom v Ljubljano.

