Počivalšek: Pri sklepu sodišča glede Mercatorja preučujemo javni interes

Ministrstvo za gospodarstvo še preučuje sklep ljubljanskega okrožnega sodišča glede priznanja postopka izredne uprave v družbi Agrokor kot tujega postopka zaradi insolventnosti.

"Gre za zelo pomembno temo, zato je treba to problematiko temeljito preučiti, posebej preučujemo javni interes države, ki smo ga izrazili že z Lex Mercatorjem. V 15 dneh bomo prišli do odločitve, ali bomo ugovarjali sklepu sodišča," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

Okrožno sodišče v Ljubljani je namreč insolvenčni postopek nad Agrokorjem priznalo kot glavni postopek. Počivalšek verjame, da sklep sodišča ne vpliva na zakon o pogojih za imenovanje izredne uprave v podjetja sistemskega pomena (t.i. Lex Mercator).

"Še naprej bomo bdeli nad poslovanjem Mercatorja. Preučujemo možnost, na kakšen način bi omogočili Mercatorju uspešen poslovni razvoj naprej na ekonomskih temeljih," je poudaril minister in dodal: "Nehajmo govoriti o stečaju Mercatorja. To je delujoče podjetje, ki odgovorno posluje, uprava pa se trudi prestrukturirati poslovanje za to, da bo jutri uspešnejši."

Minister meni, da je Mercator v zadnjem obdobju bolj zavarovan kot prej. To namreč zagotavlja tudi Lex Mercator, ki onemogoča, da bi insolventna mama, Agrokor, izčrpavala Mercator. Prišlo pa je tudi do zasega Mercatorjevih delnic, ruska Sberbank je kupila 18,53-odstotni delež Mercatorja, tako Agrokor v Mercatorju nima več tričetrtinske večine.

"Tudi ta ukrep, ki so ga zdaj izvedli na sodišču, na neki način pomeni varovalko pred enostranskimi potezami posameznih bank," je poudaril Počivalšek in dodal, da je treba vprašanje ostalih upnikov in bank še preučiti.

Lex Mercator in imenovanje izrednega člana uprave Mercatorja Gregorja Planteua je po ministrovi oceni dal določene učinke. "Verjamem, da izredni član samo koristi v tem, da lahko Mercator bolje posluje," je dejal Počivalšek in dodal, da se v tem času ni zgodilo nič takšnega, kar bi zahtevalo pozornost.

Za Počivalška, ki verjame, da član izredne uprave Mercatorja deluje preventivno, je tako pomembno, kaj se bo v Mercatorju dogajalo v prihodnjih mesecih v povezavi z nekaterimi poslovnimi ukrepi.

"V tem trenutku je Mercator delujoče podjetje. Mislim, da imamo vsi pozitiven interes v zvezi z Mercatorjem, lastniki, uprava, upniki in banke. Mercator dobro posluje in verjamem, da bo tako šlo tudi naprej. Znotraj Agrokorja je to edino delujoče trgovsko podjetje," je še dejal Počivalšek.