Je Mercator znova zabredel v rdeče številke?

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić bo danes javnosti razkril, ali je Mercator lani spet zabredel v izgubo, iz katere se je uspel izkopati leta 2015. Prihodki so se predlani sicer zmanjšali za 1,6 odstotka na 2,6 milijarde evrov, je pa skupina ustvarila 20,2 milijona evrov čistega dobička, potem ko je tri leta zapored beležila izgubo.



Da Agrokorja ne bi reševali z izčrpavanjem njegove slovenske hčere, je državni zbor (DZ) v torek po nujnem postopku sprejel zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo. "Na zakoniti podlagi želimo onemogočiti morebitno sanacijo Agrokorja na plečih Mercatorja," je pojasnjeval gospodarski minister Zdravko Počivalšek.



V skladu z zakonom bo lahko vlada v družbo sistemskega pomena za državo, kar Mercator je, v primeru insolventnosti njenega večinskega lastnika poslala začasnega izrednega člana uprave. Njegova naloga bo družbo ščititi pred denarnimi in blagovnimi tokovi v korist večinskega lastnika, ne bo pa se smel vpletati v redno poslovanje.



Medtem pa so nekateri slovenski mediji že poročali, da so Mercatorjevi lanski rezultati slabši od načrtov, čemur naj bi botrovale tudi nekatere poteze in odločitve Agrokorja kot lastnika. Dejstvo, da je Mercator za teden dni prestavil objavo lanskih poslovnih rezultatov, k umiritvi govoric ni prav nič prispevalo.



Čizmić je dotedanjega predsednika uprave Tonija Balažiča zamenjal za krmilom največjega slovenskega trgovca 6. aprila – v času, ko se je praktično celoten hrvaški politični vrh ukvarjal z reševanjem Agrokorja. Ob prevzemu položaja je zagotovil, da Mercator, ki je v večinski lasti Agrokorja od leta 2014, ostaja največji zaposlovalec v Sloveniji, ter da bo še naprej izpolnjeval vse svoje obveznosti.