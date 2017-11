Mercator dobaviteljem in poslovnim partnerjem predstavil strategijo do leta 2021

(Foto: POP TV)

Mercator je danes v Ljubljani okoli 500 predstavnikom svojih dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev predstavil strategijo nadaljnjega sodelovanja. Glavni elementi strategije do leta 2021 slonijo na osredotočenosti na osnovno dejavnost in na ključne trge, so poudarili v podjetju.

S prihodkovno in stroškovno učinkovitostjo Mercator več investira v cenovno konkurenčnost in tako kupcem ponuja višjo vrednost za njihov denar, so zapisali v sporočilu za javnost. "Ker je trgovina dejavnost, ki je povezana predvsem z lokalnim okoljem, bo Mercator najboljši lokalni trgovec na vseh trgih regije, kjer posluje," so dodali.

Mercator, ki v več kot 1000 trgovinah v regiji postreže pet milijonov kupcem tedensko, kljub številnim spremembam v zadnjih letih posluje stabilno in je svoje poslovne rezultate v zadnjem devetmesečju bistveno izboljšal, je poudaril predsednik uprave Tomislav Čizmić. Dobiček skupine pred obrestmi, davki in amortizacijo je v prvih devetih mesecih dosegel 89,2 milijona evrov. Do leta 2021 namerava skupina realizirati 650 milijonov evrov prostega denarnega toka, od tega več kot polovico iz poslovanja, slabo polovico pa iz monetizacije nepremičnin.

V Mercatorju so zadovoljni, da jim več kot 60 odstotkov njihovih kupcev priznava najboljšo in najširšo ponudbo, v zadnjem času pa so pritegnili tudi mlajše kupce. Sodelovanje z majhnimi lokalnimi dobavitelji ocenjujejo kot dolgoročno in zelo uspešno, prav tako pa so zadovoljni z "okrepljeno percepcijo trgovca, ki ponuja tradicionalno najbolj priljubljene izdelke slovenskih blagovnih znamk v sodelovanju z velikimi dobavitelji".

Z novimi koncepti trgovine, ki so ključ za zagotovitev zdrave rasti prihodkov, Mercator načrtuje tudi dodatne investicije v logistično infrastrukturo in dodatno širitev osnovne dejavnosti. Čizmić ocenjuje, da ima Mercator veliko priložnosti za nadaljnjo rast, ki jih želi v sodelovanju z dobavitelji tudi izkoristiti in postati hrbtenica razvoja ponudbe izdelkov za dnevno rabo v regiji.

Tudi posebni pooblaščenec Agrokorja in predsednik Mercatorjevega nadzornega sveta Ante Ramljak je izrazil zadovoljstvo z izboljšanjem poslovanja družbe, ki ga je dosegla nova uprava. "Prepričan sem, da ima Mercator kot ena ključnih gospodarskih družb v Sloveniji in tudi največji zaposlovalec dobro perspektivo in dolgoročno vzdržno prihodnost," je poudaril.

Udeležence je nagovoril tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. "Pozornost, ki jo s strategijo sodelovanja s slovenskimi dobavitelji Mercator namenja svojim dobaviteljem, je jasen pokazatelj, da se dobro zaveda njihove vloge pri ustvarjanju ponudbe najboljšega soseda - oni so pravzaprav jedro njegove konkurenčne prednosti," je poudaril.