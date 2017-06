Mercator ima nove nadzornike, vsi prihajajo iz Agrokorja

Delničarji Mercatorja, na čelu s hrvaškim Agrokorjem, ki je zaradi finančnih težav pod izredno upravo, so na današnji skupščini med drugim imenovali nove nadzornike. To so postali prvi mož Agrokorjeve izredne uprave Ante Ramljak ter Vladimir Bošnjak in Teo Vujčić, prav tako iz sistema Agrokor. Vujčić je med drugim prvi mož Konzuma.

Do imenovanja novih nadzornikov prihaja po tistem, ko so iz nadzornega sveta odstopili Ante Todorić, sin lastnika Agrokorja in nekdanjega prvega moža največje hrvaške poslovne skupine Ivice Todorića, Ivan Crnjac in Darko Knez.

Skupščina je za štiriletno mandatno obdobje po seznanitvi s temi odstopi tako imenovala Ramljaka, Bošnjaka in Vujčića. Ramljak in Bošnjak sta bila predlagana že v sklicu skupščine, Vujčića pa so dodatno predlagali na skupščini sami.

Ramljak je izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor in s tem trenutni prvi mož sistema, Bošnjak je, po tistem, ko je več let deloval v nekdanji Hypo Alpe Adria banki, trenutno zaposlen kot izvršni direktor področja strategij in kapitalskih trgov v Agrokorju, Vujčić pa od začetka leta opravlja funkcijo predsednika uprave trgovca Konzum in družbe Diamant.

(Foto: POP TV)

V Mercatorjevem nadzornem svetu so poleg treh novih članov Matej Lahovnik, Damir Kuštrak in Ivica Mudrinić kot predstavniki delničarjev ter Matjaž Grošelj, Vesna Stojanović in Veljko Tatić kot predstavniki zaposlenih.

Delničarji Mercatorja, med katerimi sta s skoraj 90 odstotki največja Agrokor in njegova nizozemska družba Agrokor Investments, so se na skupščini seznanili tudi s poročilom o poslovanju družbe v 2016, ko je Mercator ob skoraj 2,5 milijarde evrov prihodkov ustvaril 72,7 milijona evrov čiste izgube. Na tej osnovi so podelili razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe za lansko poslovno leto.

Delničarji so odločili tudi, da bo družba bilančno izgubo v višini 79,25 milijona evrov pokrila v breme odprave splošnega prevrednotovalnga popravka kapitala.

Za revizorja za letošnje poslovno leto so medtem imenovali revizijsko hišo Deloitte revizija.