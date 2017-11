Mercator spet slovenski?

Ivica Todorić izgublja - vile, otok, jahto, helikopter, luksuzne avtomobile... in Mercator. (Foto: Kanal A)

To potrdi eden izmed takratnih Todorićevih lobistov za prevzem Mercatorja Miloš Čirič: "Že vi osebno kaj delate na tem? Ja. Lahko kaj več poveste? Ne."



Da bi si za to prizadeval, potrdi tudi Branko Roglić, lastnik Orbica, največjega distributerja v Evropi - od prehrambenih izdelkov, kozmetike, igrač do cigaret, s 5500 zaposlenimi v 19 državah. "Jaz bi bil morda tisti, ki bi pripomogel k temu, da se vrne Mercator v slovenske roke. Ali, da se oblikuje konzorcij, ali pa da ga kupi država in kasneje proda, ker jaz verjamem samo v zasebno lastništvo."

Roglić je namreč Mercator želel kupiti že leta 2009. Zdaj pa je bil ključni mož, ki je "presekal" agonijo Agrokorja z vloženo izvržbo 1,5 milijona evrov dolga, decembra lani so bile denimo Konzumove police napol prazne, ker je prenehal dobavljati blago.