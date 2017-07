Mercator vztraja, da ni strahu pred izčrpavanjem

Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o priznanju postopka izredne uprave v družbi Agrokor kot tujega postopka zaradi insolventnosti se ne nanaša na Mercator, so zatrdili v Mercatorju. Mercator tako ne prehaja pod Lex Agrokor ali pod vodenje Anteja Ramljaka in ne pomeni nobene spremembe za status in poslovanje Mercatorja, so dodali.

V Mercatorju zatrjujejo, da se sklep sodišča glede Lex Agrokor se ne nanaša na njih. (Foto: POP TV)

Sklep sodišča s 14. julija se nanaša na hrvaški koncern Agrokor in njegove na Hrvaškem ustanovljene odvisne družbe in v ničemer ne spreminja statusa Mercatorja. Poslovanje Mercatorja vodi Mercatorjeva uprava na čelu s Tomislavom Čizmićem, ki ostaja nespremenjena, so danes zapisali v Mercatorju.

Sodišče s sklepom priznava insolvenčni postopek nad Agrokorjem in njegovimi hrvaškimi odvisnimi družbami, ki so predmet posebnega hrvaškega zakona za podjetja sistemskega pomena (t.i. Lex Agrokor), kot glavni postopek nad Agrokorjem in njegovimi hrvaškimi odvisnimi družbami.

Z ministrstva za gospodarstvo so sporočili, da naj bi po odločitvi okrožnega sodišča v Ljubljani celotni Mercator prehajal pod Lex Agrokor, posebni zakon namenjen reševanju največje hrvaško prehrambeno-trgovske verige. "Odločitev sodišča z vidika Lex Mercator naj ne bi vplivala, namreč ti dve omenjeni stvari nista neposredno povezani. Sklep uradno še ni objavljen, tako na ministrstvu še nismo seznanjeni, ali se država namerava pritožiti. Zaenkrat je znano, da Agrokor ne sme namerno izčrpavati slovenskega trgovca, ker je Mercator zaščiten z dogovorom," še navajajo na ministrstvu, kjer bodo uradno stališče podali v torek, ob 10.00 uri.

Sklep sodišča se torej nanaša na Agrokor in njegove družbe v Republiki Hrvaški, ki so v tem sklepu tudi navedene. Gre za iste družbe, ki so navedene tudi v odločbah zagrebških sodišč izdanih na podlagi t.i. Lex Agrokor, in med temi družbami Mercator ni naveden ne v sklepih zagrebških sodišč ne v odločbi Okrožnega sodišča v Ljubljani, navajajo v Mercatorju.

"Sklep, ki ga je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani, se ne nanaša na Mercator, tako da ni nikakršne osnove za sklepanje, da gospod Ante Ramljak ali kdor koli drug posega v Mercatorjevo poslovanje," pravijo v Mercatorju in dodajajo, da Lex Agrokor velja samo za na Hrvaškem ustanovljene družbe.

"V Mercatorju bomo sklep še natančno preučili, ponovno pa poudarjamo, da Mercator ostaja samostojno in stabilno podjetje in da omenjeni sklep sodišča tega v ničemer ne spremeni," so še zapisali.

Pojasnila ministrstva za gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sporočilo, da odločitev sodišča in zakon o pogojih za imenovanje izredne uprave v podjetja sistemskega pomena (t.i. Lex Mercator) nista neposredno povezana. "Zaenkrat je znano, da Agrokor ne sme namerno izčrpavati slovenskega trgovca, ker je Mercator zaščiten z dogovorom," so navedli.

Dodatno so zapisali, da premoženje Agrokorja v družbi Mercator predstavljajo zgolj delnice v njegovi lasti ter da Ramljak ne more upravljati in sprejemati odločitev glede premoženja, lahko pa poda mnenje skupščini, ki je zadolžena za tovrstne odločitve.

Sklep sodišča po navedbah ministrstva ne vpliva na položaj uprave, tako tudi izredni član uprave, imenovanje katerega je predlagala vlada, Gregor Planteu ostaja na svojem položaju.